Auf öffentlichen Parkplätzen: Ab Februar wird das Parken in Freiburg teurer

Zum 1. Februar steigen in Freiburg die Gebühren für alle Parkplätze mit Parkschein im öffentlichen Raum.
Den Beschluss für die Gebührenerhöhung hatte der Gemeinderat am 9. Dezember 2025 gefasst. Künftig kostet das Parken in Zone 1 4,20 Euro pro Stunde statt bislang 3,80 Euro. In Zone 2 werden 3,50 Euro fällig (bislang 3,20), in Zone 3 1,80 Euro (1,60). Neu ist, dass es künftig auch in weiten Teilen der Parkzone 1 eine pauschalierte Tagesgebühr für bis zu 24 Stunden gibt; sie kostet 21 Euro (Zone 2: 17,50/ Zone 3: 9 Euro).