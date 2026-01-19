Auf öffentlichen Parkplätzen: Ab Februar wird das Parken in Freiburg teurer

Zum 1. Februar steigen in Freiburg die Gebühren für alle Parkplätze mit Parkschein im öffentlichen Raum.

Den Beschluss für die Gebührenerhöhung hatte der Gemeinderat am 9. Dezember 2025 gefasst. Künftig kostet das Parken in Zone 1 4,20 Euro pro Stunde statt bislang 3,80 Euro. In Zone 2 werden 3,50 Euro fällig (bislang 3,20), in Zone 3 1,80 Euro (1,60). Neu ist, dass es künftig auch in weiten Teilen der Parkzone 1 eine pauschalierte Tagesgebühr für bis zu 24 Stunden gibt; sie kostet 21 Euro (Zone 2: 17,50/ Zone 3: 9 Euro).

Damit können Besucher ihr Fahrzeug auch für mehrere Stunden oder über Nacht im öffentlichen Parkraum abstellen, teilt die Stadt mit. Auch die Parkgebühr auf den Park-and-Ride-Plätzen für alle, die kein Park-and-Ride-Ticket oder eine Park-and-Ride-Berechtigung haben, steigen entsprechend dem Tarif der Zone 3.

Bewohnerparkausweise werden nicht teurer

Die eigentlichen Park-and-Ride-Tickets werden preislich nicht verändert, ebenso die Gebühren für die Bewohnerparkausweise.

Generell zu empfehlen ist das Parken in einem der städtischen Parkhäuser, die von der Erhöhung ebenfalls nicht betroffen sind. Mit Stundentarifen zwischen 2,20 und 2,70 Euro (je nach Parkhaus und Wochentag) ist das Parken dort deutlich günstiger als im öffentlichen Straßenraum. Die Umstellung der Automaten werde etwa zwei bis drei Wochen dauern, so die Stadt. Weitere Infos unter www.freiburg.de/parken.