Auf Lidl-Parkplatz abgezockt: 73-Jährige fällt auf Betrugsmasche rein - Polizei bittet um Hinweise

1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße "Am Krebsgraben" in Villingen ist eine 73-Jährige auf eine Betrugsmasche reingefallen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.









Gegen 12 Uhr boten zwei unbekannte Männer der Frau ein angeblich neues iPhone, eine Apple Watch sowie eine Powerbank zu einem Preis von 900 Euro an. Als Begründung für das "günstige" Angebot gaben sie an, Geld für Essen und Benzin zu benötigen. In gutem Glauben den Männern und ihrem Sohn etwas Gutes zu tun, fuhr die Frau anschließend mit einem der Unbekannten zur Bank, um den vereinbarten Betrag abzuheben. Anschließend erfolgte wiederum auf dem Parkplatz des Lidl die Übergabe der angeblich neuen Elektroartikel.