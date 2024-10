Autofahrer will Unfall verhindern und rutscht Hang hinab

1 Bei dem Unfall entstanden 15.000 Euro Sachschaden. (Symbolbild) Foto: Andreas Maier

Am Freitag ist es auf der L 108 in Richtung Fohrenbühl zu einem Autounfall gekommen. Dabei rutschte ein Autofahrer den Hang hinab und kippte beinahe um.









Link kopiert



Laut Polizei fuhr ein 60-jähriger Wohnmobil-Fahrer hinter einem Kleinkraftrad in Richtung Fohrenbühl her und scherte auf die Gegenfahrbahn aus, um dieses zu überholen. Der Fahrer bemerkte allerdings erst zu spät, dass ein 26-jähriger VW-Fahrer bereits am Überholen war.