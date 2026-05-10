Auf Kur in Wolfach: So fand eine britische Prinzessin es im Schwarzwald

Vor 150 Jahren verbrachte Prinzessin Alice von Großbritannien mehrere Wochen zur Kur in Wolfach. Briefe an ihren Mann schildern Eindrücke vom Kinzigtal.
Die englische Prinzessin Alice von Großbritannien weilte vor 150 Jahren zur Kur im Wolfacher Gasthof „Zur Krone“. Während ihres Aufenthalts vom 27. Mai bis zum 15. Juni 1876 berichtete sie täglich ihrem Mann, dem Großherzog Ludwig IV. von Hessen und bei Rhein (1837-1892) in Darmstadt, in Briefen von ihren Erlebnissen im Schwarzwald. Diese Briefe befinden sich heute im Großherzoglichen Familienarchiv im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt und wurden durch den hessischen Historiker Jörg Schüttler transkribiert, der sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Leben und Wirken der Prinzessin beschäftigt hat.