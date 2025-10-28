Auf Instagram entdeckt: Vom Laufsteg bis zur Miss-Wahl – besonderer Einsatz für Deißlinger Friseurin

Giovanna Picha aus Deißlingen wurde über Instagram entdeckt und darf jetzt beim „Miss Europe Continental Contest“ das Styling einer Kandidatin übernehmen.

Nach ihrem Einsatz auf der „New York Fashion Week“ im vergangenen Jahr, wo sie die Models für den Catwalk vorbereitete, steht für Friseurin Giovanna Picha das nächste Highlight bevor: Die Inhaberin des Salons Capelli by Giovanna Picha in Deißlingen wurde über Instagram entdeckt – und darf in wenigen Wochen beim „Miss Europe Continental Contest“ eine Kandidatin für den Wettbewerb stylen. Der Wettbewerb gilt als eines der größten Schönheits-Events Europas und zieht Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt an.

Vom 13. bis 14. November wird Giovanna Picha in Neapel im Einsatz sein. Dort wird ihr per Auslosung eine Miss zugeteilt, für die sie das Styling übernehmen darf. Bevor es losgeht, steht für alle Stylisten zunächst ein gemeinsames Briefing an. „Die Looks werden von den Stylisten der Outfits vorgegeben, und wir müssen sie dann umsetzen“, erklärt die Deißlingerin. Der Fokus liege dabei klar auf Eleganz: „Das werden alles machbare Frisuren“, sagt sie mit einem Lächeln.

Die Atmosphäre bei solchen internationalen Events sei etwas ganz Besonderes, findet Giovanna Picha. „Ich freue mich auf die italienische Stimmung und die vielen neuen Gesichter“, erzählt sie.

Kreation bewundern

Im Vorfeld erhielt sie eine detaillierte Liste mit den Materialien, die sie mitbringen soll – von Lockenstab und Glätteisen bis zu Haarklammern, Bürsten und Stylingprodukten. „Ein Großteil der Produkte wird aber vor Ort gestellt“, erklärt die Friseurin.

Nach getaner Arbeit dürfen die Stylisten bei der großen Show zusehen – und ihre Kreationen live auf der Bühne bewundern. Für Giovanna Picha ist das ein besonderer Moment: „Es ist ein schönes Gefühl, zu sehen, wie die Models oder Missen mit einer Frisur auf die Bühne gehen, die man selbst kreiert hat.“

Unsere Empfehlung für Sie Friseurin Giovanna Picha Von Deißlingen zur New York Fashion Week Stress, Zeitdruck und jede menge Models: Friseurmeisterin Giovanna Picha fliegt zusammen mit ihrer Mitarbeiter Pia Abraham und weiteren Hairstylisten zur New York Fashion Week.

Dass sie überhaupt für solch große Events gebucht wird, verdankt sie auch ihrer Erfahrung bei der „New York Fashion Week“. Damals durfte sie Seite an Seite mit internationalen Stylisten arbeiten und die Models für die Laufstege vorbereiten. „Das war eine einmalige Erfahrung“, erinnert sie sich.

Vielseitiger Beruf

Diese Erfahrung hat nicht nur ihre berufliche Laufbahn geprägt, sondern auch ihrem Salon in Deißlingen Auftrieb gegeben. „Seit der Fashion Week hat unser Salon viele neue Kunden gewonnen“, berichtet Giovanna Picha. Derzeit arbeiten vier Friseurinnen in ihrem Team – doch Verstärkung ist willkommen. „Wir suchen weitere Kolleginnen. Nach Corona ist es schön zu sehen, dass Friseure wieder eine wichtige Rolle eingenommen haben. Wir sind dankbar für jeden Kunden“, sagt sie.

Ihr Erfolg zeigt, wie sehr Leidenschaft und Einsatz Türen öffnen können. Giovanna Picha legt großen Wert darauf, ihr Wissen weiterzugeben und junge Talente zu fördern. „Mir ist es wichtig, dass wir als Friseure zeigen, wie kreativ und vielseitig unser Beruf ist.“

Und die Reise der Deißlingerin ist noch lange nicht zu Ende: Für das kommende Jahr steht bereits das nächste große Projekt an. Giovanna Picha wird bei der Fashion Week in München mitwirken – ein weiterer Schritt auf ihrem Weg von Deißlingen hinaus in die internationale Styling-Welt.