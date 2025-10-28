Auf Instagram entdeckt: Vom Laufsteg bis zur Miss-Wahl – besonderer Einsatz für Deißlinger Friseurin

Giovanna Picha aus Deißlingen wurde über Instagram entdeckt und darf jetzt beim „Miss Europe Continental Contest“ das Styling einer Kandidatin übernehmen.
Nach ihrem Einsatz auf der „New York Fashion Week“ im vergangenen Jahr, wo sie die Models für den Catwalk vorbereitete, steht für Friseurin Giovanna Picha das nächste Highlight bevor: Die Inhaberin des Salons Capelli by Giovanna Picha in Deißlingen wurde über Instagram entdeckt – und darf in wenigen Wochen beim „Miss Europe Continental Contest“ eine Kandidatin für den Wettbewerb stylen. Der Wettbewerb gilt als eines der größten Schönheits-Events Europas und zieht Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt an.