Auf Höhe Weilstetten Polizei stoppt Falschfahrer auf B 463

Balinge-Weilstetten - Gegen 17.45 Uhr fuhr der 53-Jährige in den Kreisverkehr Tieringer Straße in Richtung der Aufschleifung zur B 463, Fahrtrichtung Albstadt, ein. Am Beginn des Beschleunigungsstreifens bog er verbotswidrig nach links auf die B 463 ab, um als Falschfahrer in Richtung Balingen zu fahren. Die Richtungsfahrbahnen der Bundesstraße sind in diesem Bereich baulich voneinander getrennt.