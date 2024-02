Auf Hirrlinger Faschingsfeier: Mann zeigt Hitlergruß

1 Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nach antisemitischen Äußerungen habe der Mann das verfassungswidrige Zeichen gezeigt. Nun sucht die Polizei Zeugen.









Ein unbekannter Mann hat bei einer Faschingsveranstaltung in der Festhalle Hirrlingen am vergangenen Samstag den Hitlergruß gezeigt. Das berichtet die Polizei. Gegen 1 Uhr nachts habe sich der Mann während der Feier vor der Festhalle Hirrlingen aufgehalten und lautstark antisemitische Äußerungen von sich gegeben und schließlich in der Menschenmenge vor der Halle einen Hitlergruß gezeigt.