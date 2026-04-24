Auf Hauptversammlung: Nabu Lahr zieht aktuellen Zwischenstand zum Naturerbegelände Langenhard

Zufrieden zeigte sich auf der Hauptversammlung Langenhard-Beauftragter Walter Caroli mit einigen Entwicklungen auf dem Gelände. Doch gebe es dort weiter viel zu tun.
Wieder einmal hat sich die Gruppe mit viel Engagement für den Erhalt und den Schutz von Natur und Umwelt eingesetzt, wie auf der Sitzung zu hören war. Robert Krämer, Sprecher des vierköpfigen Vorstandsteams, lobte auf der Versammlung die tatkräftige und unermüdliche Arbeit aller Aktiven. „Nur durch euch ist der Nabu Lahr, was er ist“ betonte er. So seien alleine für die projektbezogenen Arbeiten rund 600 Stunden ehrenamtlicher Arbeit von Mitgliedern erbracht worden.