Auf Hauptversammlung: Nabu Lahr zieht aktuellen Zwischenstand zum Naturerbegelände Langenhard

Zufrieden zeigte sich auf der Hauptversammlung Langenhard-Beauftragter Walter Caroli mit einigen Entwicklungen auf dem Gelände. Doch gebe es dort weiter viel zu tun.

Wieder einmal hat sich die Gruppe mit viel Engagement für den Erhalt und den Schutz von Natur und Umwelt eingesetzt, wie auf der Sitzung zu hören war. Robert Krämer, Sprecher des vierköpfigen Vorstandsteams, lobte auf der Versammlung die tatkräftige und unermüdliche Arbeit aller Aktiven. „Nur durch euch ist der Nabu Lahr, was er ist“ betonte er. So seien alleine für die projektbezogenen Arbeiten rund 600 Stunden ehrenamtlicher Arbeit von Mitgliedern erbracht worden.

In vielen verschiedenen Arbeitsgruppen wurde themenbezogen für den Erhalt der bedrohten heimischen Tiere, vom Ried über den Raum Lahr bis weit in das Schuttertal gesorgt. Der Vorstandssprecher erwähnte hierbei unter anderem die Kontrollen von Schleiereulen- und Turmfalkenkästen in hohen Kirchtürmen, die äußerst mühsame Biotoppflege beim Hohbergseegelände und dem Langenhard oder auch das Dokumentieren von Orchideenbeständen und das hierfür fachgerechte Mähen der Wiesen.

Auch gab es wieder viele Veranstaltungen für Kinder mit der beliebten Handpuppe Rico, die den jungen Besuchern, aber auch ihren Familien, die Welt der Natur näher brachte. Ganz neu dabei seit dem vergangenen Jahr die Arbeitsgruppe Naturgarten. Diese zeige unter anderem die großen Potentiale der Gärten auf, wo man durch Verwendung von heimischen Pflanzen und Toleranz zur Wildheit dem Artensterben entgegenwirken könne, war zu hören.

Erfolgreiche Kooperationen mit einigen Gärtnereibetrieben sind bereits am Laufen, berichtete Krämer auf der Versammlung weiter. In ausführlichen Berichten gingen die einzelnen Arbeitsgruppen bei der Versammlung auf ihre vielfältigen Tätigkeiten ein.

Schatzmeister bilanziert einen kleinen Gewinn und ein solides Guthaben

Zufrieden zeigte sich der Langenhard-Beauftragte Walter Caroli mit mancher Entwicklung in Flora und Fauna auf dem mehr als 100 Hektar großen Naturerbegelände. „Wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt weiterhin sehr viel zu tun“ betonte er. So habe sich die ehemalige Panzerwaschanlage mit dem Maschinenhaus mit viel Aufwand mittlerweile in ein Biotop umgewandelt, das nicht nur Amphibien und Fledermäusen einen Lebensraum biete. Mit den Baufirmen der neuen Windkraftanlage sei man in Gesprächen, um die Schäden durch die breiten Trassen in Grenzen zu halten.

Auch im vergangen Jahr habe das Vorstandsmitglied Eric Lippe zusammen mit Wolfgang Bahr wieder zahlreiche Stellungnahmen zu Projekten wie unter anderem die zu dem Neubau der Kreisstraße K 5344 Ringsheim-Lahr, die zusammen mit dem BUND-Umweltzentrum Ortenau und der Nabu Ettenheim erarbeitet wurde, abgegeben.

Norbert Folke bilanzierte als Schatzmeister außerdem trotz rückläufiger Spenden einen kleinen Gewinn und ein weiterhin solides Guthaben. Der Verein will auch im laufenden Jahr wieder viele Veranstaltungen, wie etwa das beliebte Herbstfest am 27. September beim Hohbergsee, ausrichten.

Hintergrund

Der Nabu Lahr hat derzeit rund 1500 Mitglieder. Weitere Informationen, auch zu den jährlichen Veranstaltungen, finden sich auf der Homepage der Nabu-Gruppe Lahr unter www.nabu-lahr.de.