Auf Gültlinger Freifläche: PV-Anlage soll Halle und Wasserwerk versorgen

Einstimmig gab der Wildberger Gemeinderat grünes Licht für den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Sondergebiet PV Freiflächen Gültlingen“.
Die Planungen für die Freiflächen-Photovoltaikanlage im Bereich der Gültlinger Mehrzweckhalle stehen im Zusammenhang mit dem Neubau des Wasserwerks des Zweckverbandes Buchenwasserversorgung in unmittelbarer Nähe der Halle. Wie Till Brieger den Räten erläuterte, werde das Pumpwerk einen hohen Strombedarf haben, der vorzugsweise mit regenerativ erzeugtem Strom gedeckt werden soll.