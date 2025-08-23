Auf großer Fahrt: Mit Wohnmobil, Kind und Kegel ein Jahr durch Europa gereist

Statt Arbeits- und Kita-Alltag lockte Familie Gundlach aus Obereggenen das große Abenteuer. Für ein Jahr ging es quer durch Europa, plus Abstecher nach Marokko.
Gundlachs aus Obereggenen haben das getan, wovon wohl viele träumen: Für ein Jahr haben sie den Alltagstrott komplett hinter sich gelassen, stattdessen ging es mit dem Wohnmobil auf große Fahrt quer durch Europa. Mit an Bord neben Mama Martina (39, Ärztin) und Papa Erik (36, Gymnasiallehrer): Karlotta (6), Friedrich (4) und das Nesthäkchen Fidelis (1).