Auf großer Fahrt: Mit Wohnmobil, Kind und Kegel ein Jahr durch Europa gereist

Statt Arbeits- und Kita-Alltag lockte Familie Gundlach aus Obereggenen das große Abenteuer. Für ein Jahr ging es quer durch Europa, plus Abstecher nach Marokko.

Gundlachs aus Obereggenen haben das getan, wovon wohl viele träumen: Für ein Jahr haben sie den Alltagstrott komplett hinter sich gelassen, stattdessen ging es mit dem Wohnmobil auf große Fahrt quer durch Europa. Mit an Bord neben Mama Martina (39, Ärztin) und Papa Erik (36, Gymnasiallehrer): Karlotta (6), Friedrich (4) und das Nesthäkchen Fidelis (1).

Für genau 366 Tage haben die Fünf ihr ochsenblutrotes Schwedenhäuschen in Obereggenen gegen ihr Wohnmobil eingetauscht: statt 160 Quadratmetern mussten rund ein Dutzend reichen. Gestört hat das die fünfköpfige Familie wenig. „Wir mussten uns eben reduzieren bei dem, was eingepackt wurde – dabei merkt man auch, was man eigentlich alles nicht braucht“, sagt Erik Gundlach.

Das oberste Ziel der Reise war: Raus aus dem Hamsterrad. Gundlachs wollten mehr Zeit mit der Familie haben, außerdem „was sehen und erleben“, fasst Martina Gundlach zusammen. „Einfach gemeinsam unterwegs sein“, ergänzt Erik Gundlach.

Viel Arbeit und Vorbereitung

Knapp ein Jahr haben die Vorbereitungen für die große Reise gedauert – begleitet von viel Arbeit, um einen gewissen finanziellen Puffer zu schaffen. Die Jahre zuvor seien generell sehr arbeitsintensiv gewesen. Oft habe sie noch abends gearbeitet und Papierkram aus der Klinik erledigt, der tagsüber liegengeblieben war, sagt Martina Gundlach. An den Wochenenden habe ihr Mann häufig Klausuren korrigieren müssen. Gemeinsame Zeit war rar gesät.

Ein Jahr „Wohnen auf vier Rädern“: Familie Gundlach mit ihrem Wohnmobil, hier in Granada in Spanien Foto: Gundlach

„Als wir dann den Schlüssel zu unserem Haus umgedreht haben und es tatsächlich losging, war die Vorfreude riesig“, erinnern sich die beiden an den Start der Reise Anfang Juli 2024 zurück. „Ein Gefühl von großer Freiheit, wie wir sie zuletzt in der Jugend, nach dem Abi, gespürt haben.“

21 Länder in einem Jahr

Auf die fünfköpfige Familie wartete ein großes Abenteuer – 21 Länder in einem Jahr standen auf dem Programm, bis auf Marokko alle in Europa. „Wir hatten uns allerdings nur einen groben Plan gemacht“, sagt Martina Gundlach. Sich treiben lassen, lautete die Devise. Wo es Eltern und Kindern gefiel, wurde länger geblieben. Unterbrochen wurde die Reise nur von einer kurzen, geplanten Stippvisite in der Heimat: „zum Umpacken, aber vor allem für Fidelis’ Impftermine“.

Beeindruckende Ansichten und Ausblicke boten die Meteora-Klöster in Griechenland: Wie schon der Name sagt, scheinen die Klöster auf den senkrecht aufsteigenden, runden Felsen zu schweben. Foto: Gundlach

Immer der Sonne hinterher

Los ging es Anfang Juli 2024 mit Skandinavien – auf der Fahrt dorthin wurden noch einmal Freunde und Familie in Deutschland besucht. „Wir kennen und lieben Schweden, die Landschaft, die Ruhe und die Weitläufigkeit – also war das der perfekte Start, um auf unserer Reise anzukommen“, sagt Martina Gundlach. Auch das skandinavische Lebensgefühl sagt der Familie zu: Leben und leben lassen. Einen Monat haben sie dort verbracht, bevor es über Finnland und Norwegen Richtung Griechenland ging. „Immer der Sonne hinterher“, lautete das Motto der Familie.

Auf den Spuren von Astrid Lindgren: In Schweden ging’s zur Villa Kunterbunt von Pippi Langstrumpf. Foto: Gundlach

Erlebt haben sie unterwegs so einiges – da kreuzte in Schweden auch mal ein Elch die Straße, in Marokko eine Horde Kamele. Und auf die Kinder warteten besondere „Spielplätze“ und Erfahrungen: vom Klettern mit Meeresblick bis hin zur rasanten Jeep-Fahrt durch die Wüste, vom Rodeln in den österreichischen Bergen bis zum Baden im Ägäischen Meer in Griechenland.

Die Reise führte Familie Gundlach auch in die Wüste Marokkos. Foto: Gundlach

Dabei haben sie viele Lieblingsplätze für sich entdeckt. Sei es an einem idyllischen See in Schweden, wo sie praktisch ganz für sich waren, oder einem Übernachtungsplatz in der Wüste Marokkos. Magisch war für die Familie ein Stellplatz in Griechenland im Sand, direkt am Meer. „Da war man praktisch mit einem Schritt im Wasser“, schwärmt Erik Gundlach.

Von Villa Kunterbunt bis Olympia

In einem Online-Reisetagebuch, das Martina Gundlach während des Jahres geführt hat, haben sie die zahlreichen Länder, Stationen und Erlebnisse festgehalten („Ein 366-Tage Abenteuer von 5 Gundis im Forsti“). Hunderte Fotos geben Einblick in die außergewöhnliche Reise, bei der sie unter anderem in Schweden auf Astrid Lindgrens Spuren wandelten und die Villa Kunterbunt besuchten, oder in Griechenland Olympia, die Akropolis und diverse archäologische Ausgrabungen besichtigten. Unter den vielen Stationen war auch die Wolfsschanze in Polen – eines der Führerhauptquartiere während des Zweiten Weltkriegs und Schauplatz des missglückten Stauffenberg-Attentats auf Hitler. „Leichtere“ Ziele der facettenreichen Reise waren Gibraltar oder Marbella – die Stadt der Schönen und Reichen.

„Mit kleinen Kindern geht nicht alles, aber viel“, sagen die beiden – es brauche eben nur mehr Zeit und oft auch Kompromisse. Auch die Fahrzeiten seien wegen der Kinder möglichst kurz gehalten gewesen. „In einem Jahr haben wir 28 000 Kilometer zurückgelegt – da fahre ich zuhause mehr,“ meint Erik Gundlach, der am Gymnasium in Breisach unterrichtet.

Erik Gundlach mit Karlotta und Friedrich vor dem Tempel des Hephaistos auf der Agora in Athen. Foto: Gundlach

Zwischen den Sehenswürdigkeiten blieb viel Zeit zum Wandern, Baden, Spielen und mehr. „Außerdem gibt es auch bei der Wohnmobilreise einen Alltag: Putzen, kochen, waschen muss man ja weiterhin – aber alles ist entspannter“, hält das Ehepaar fest.

Auch mal Netflix schauen

Vor allem genossen haben die beiden, ein Jahr lang freie Abende zu haben – ohne Arbeit, ohne Vesperboxen richten zu müssen für den nächsten Kindergartentag. „Wir hatten Zeit, über Erziehungsfragen und alles mögliche zu reden oder einfach mal eine Netflix-Serie anzuschauen“, sagt Erik Gundlach.

Tief gebräunt und tiefenentspannt

Nach einem Jahr auf Achse und viel frischer Luft sind Martina und Erik Gundlach tief gebräunt und tiefenentspannt. Ihre Augen leuchten, als sie von der Reise berichten.

Atemberaubende Naturlandschaften faszinierten Groß und Klein – hier der Blick auf den Svartisengletscher in Norwegen Foto: Gundlach

Ob sie unterwegs die Entscheidung auch mal bereut hätten, mit drei Kleinkindern im Wohnmobil zu leben, ohne den Komfort des Eigenheims? Beide schauen sich perplex an, schütteln den Kopf und müssen lachen: „Äh, Nein“. Die Reise sei „das Schönste und Beste, was wir als Familie erlebt haben“.

Sie hätten auch nichts vermisst, abgesehen von Familie, Freunden und Nachbarn. Nach langem Überlegen fällt ihnen doch noch etwas ein: „Vielleicht die eigene Waschmaschine oder den Cappuccino auf Knopfdruck“, sagt Martina Gundlach mit einem Schmunzeln.

Intensive Familienzeit

Die Stimmung etwas gedämpft habe lediglich das anfängliche Heimweh von Karlotta – sie vermisste ihre Kindergartenfreunde. „Das legte sich aber schnell, als wir eine Familie mit anderen Kindern kennenlernten und auch ein Stück der Reise mit ihnen unterwegs waren.“ Schön sei es für die Eltern gewesen, zu sehen, dass die Geschwister während dieser intensiven Familienzeit noch enger zusammenwuchsen und wie sehr sie die Natur und die vielen Erlebnisse genossen haben. „Friedrich hat es zum Beispiel geliebt, Holz fürs Lagerfeuer zu sammeln. Und Karlotta ist eine Wasserratte“, schwelgen die beiden in Erinnerungen. Die Badetage am Meer oder an Seen seien für alle ein großes Vergnügen gewesen.

Badevergnügen in Griechenland. Foto: Gundlach

Die große Reise sei insgesamt ohne große Pannen oder Zwischenfälle verlaufen, abgesehen davon, dass ein Kind vielleicht mal spucken musste („nicht schön im Wohnmobil!“) und das „Heim auf vier Rädern“ einmal im Matsch steckenblieb – zumal es rasch wieder befreit werden konnte. „Je nach Land, habe ich auch immer genau überlegt und mich übers Internet informiert, wo wir einen sicheren Stellplatz finden können“, sagt Erik Gundlach. Sehr vorsichtig war die Familie auch bei den streunenden Hunden in Marokko.

Mit „Wohnmobil-Gen“

Erik Gundlach wurde bereits mit dem „Wohnmobil-Gen“ geboren. „Meine Eltern waren Lehrer, wir waren praktisch jede Ferien mit dem Wohnmobil unterwegs – und das war sehr schön“, erinnert er sich gerne an die intensive Familienzeit zurück.

Muss auch sein: Wäsche waschen unterwegs – auch die Kuscheltiere wollen sauber sein. Foto: Gundlach

Die Begeisterung fürs Wohnmobil hat er an seine Kinder weitergegeben. Als die Familie nach der langen Reise zurückkehrte, war Fidelis erst gar nicht glücklich – er kannte praktisch nichts anderes, als unterwegs zu sein. Unterwegs lernte er zu krabbeln und machte seine ersten Schritte. „Er war völlig verwirrt, als wir nach einem Jahr wieder in Obereggenen ankamen – er klopfte ans Wohnmobil, weinte und wollte wieder los.“

Seine Frau hat er ebenfalls längst angesteckt: „Ich habe die Vorzüge schätzen gelernt. Es ist toll, alles immer mit dabei zu haben.“ Vor fünf Jahren haben sie sich ihr eigenes Gefährt angeschafft, ein Forster Wohnmobil Fiat Ducato – „super für Familien und nicht zu teuer“, sagen die beiden.

Ein großer Spielplatz: Tollen im marokkanischen Wüstensand Foto: Gundlach

Kennengelernt hat sich das Paar vor zehn Jahren in Freiburg, wo beide studiert haben. Martina Gundlach kommt ursprünglich aus Biberach an der Riß, Erik Gundlach aus der Nähe von Braunschweig. Berufsbedingt und mit Familie sind sie schließlich in Schliengen sesshaft geworden.

Alltag geht wieder los

Hier geht für die Familie bald wieder der Alltag los. Gleichzeitig startet ein neuer Lebensabschnitt: Karlotta wird eingeschult, Fidelis kommt in die Krippe der Kita „Sonnenschein“ und Friedrich wird wieder seine „alte“ Kindergartengruppe besuchen. Erik Gundlach hat bereits im Juli wieder als Lehrer gearbeitet, im Januar steigt auch seine Frau wieder in den Beruf ein, als Frauenärztin in der Helios-Klinik in Müllheim.

„Ganz viel wir“

Was von der großen Reise geblieben ist? „Ein unglaublich tolles Erlebnis, das wir nie wieder vergessen werden“, schreibt Martina Gundlach als Fazit und letzte Zeilen auf ihrem Reiseblog. „Abenteuer, beeindruckende Landschaften, Menschen, Freundschaften, Gerüche, Geschmäcker, Ansichten, Momente zum Lachen und Momente zum Heulen, unvorhergesehene Probleme und unkonventionelle Lösungen und ganz viel wir.“