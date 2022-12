1 Die Polizei warnt vor glatten Straßen. (Symbolfoto) Foto: S_Photo/ Shutterstock

Bei einem Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn hat sich am Freitagabend ein 31-jähriger Mercedesfahrer mit seinem Auto überschlagen.















Loßburg - Der Mann war laut Mitteilung der Polizei gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 4756 von Loßburg kommend in Richtung Wittendorf unterwegs, als er in einer Kurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn rutschte. Er krachte mit seinem Mercedes gegen einen Baum und überschlug sich, bevor das Fahrzeug in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam.

Der 31-Jährige blieb nach bisherigen Informationen glücklicherweise unverletzt, an seinem Auto entstand jedoch laut ersten Schätzungen Sachschaden von rund 10.000 Euro.

