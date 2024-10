1 Die Unfallflucht geschah aufgrund eines Überholvorgangs, bei dem eines der Autos auf die Gegenfahrbahn geriet. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/Sponchia

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die am Mittwochmorgen auf der B 462 passiert ist.









Ein 19-jähriger Fahrer eines Audi A1 war gegen 6.30 Uhr auf der B 462 in Richtung Schramberg-Sulgen und Dunningen unterwegs und überholte auf der Strecke einen vor ihm fahrenden Autofahrer. Während des Überholvorgangs geriet der Fahrer auf die Gegenfahrspur und streifte hierbei die rechte Fahrzeugseite des Audis, wodurch an diesem ein Blechschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand.