Zeugen beobachten Diebe in Freudenstädter Sporthalle

1 Die mutmaßlichen Täter nahmen Wertgegenstände aus der Umkleidekabine mit. (Symbolfoto) Foto: dpa

Zwei mutmaßliche Diebe sind am Dienstagnachmittag in einer Sporthalle in Freudenstadt auf frischer Tat ertappt worden.















Freudenstadt - Laut Polizeibericht wurden ein 21-jähriger Mann und sein bislang unbekannter Begleiter gegen 14 Uhr in der Sporthalle in der Landhausstraße dabei beobachtet, wie sie in den Umkleideräumen Wertgegenstände entwendeten. Die Männer ergriffen die Flucht, wurden dabei jedoch von mehreren Zeugen verfolgt.

Auch eine Polizeistreife wurde auf die Männer aufmerksam und nahm den 21-Jährigen nach Verfolgung in der Reichsstraße fest. Sein Begleiter konnte entkommen. Ein Teil des Diebesgutes konnte gefunden werden.

Bei der Verfolgung der mutmaßlichen Täter wurde ein Sporthallenbesucher durch eine von einem der Flüchtenden weggeworfenen Plastikflasche leicht verletzt. Der 21-Jährige wurde nach Personalienfeststellung w