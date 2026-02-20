Auf Fasent- folgt die Fastenzeit: Einfach mal auf Social Media verzichten

Die Toxizität von Facebook, Instagram und Co. übertrifft den Mehrwert der Plattformen, meint unser Autor. Deshalb übt er sich in der Fastenzeit in Social-Media-Verzicht.
Auf die Fasent- folgt die Fastenzeit. Das ist gewiss nichts Neues, doch Jahr für Jahr amüsiere ich mich darüber, wie eigentlich nur ein Buchstabe zwei Positionen im Wort nach vorne rückt, um einen beinahe komplett gegenteiligen Begriff zu bilden. Doch das nur am Rande. Mehr interessiert mich die Frage: Treten Sie, liebe Leser, irgendwo kürzer oder verzichten Sie auf den Verzicht?