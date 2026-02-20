Auf Fasent- folgt die Fastenzeit: Einfach mal auf Social Media verzichten

Die Toxizität von Facebook, Instagram und Co. übertrifft den Mehrwert der Plattformen, meint unser Autor. Deshalb übt er sich in der Fastenzeit in Social-Media-Verzicht.

Auf die Fasent- folgt die Fastenzeit. Das ist gewiss nichts Neues, doch Jahr für Jahr amüsiere ich mich darüber, wie eigentlich nur ein Buchstabe zwei Positionen im Wort nach vorne rückt, um einen beinahe komplett gegenteiligen Begriff zu bilden. Doch das nur am Rande. Mehr interessiert mich die Frage: Treten Sie, liebe Leser, irgendwo kürzer oder verzichten Sie auf den Verzicht?

Ich selbst habe mich dieses Jahr erneut dazu entschlossen, die Sozialen Medien (mindestens) bis Ostern zu meiden. Den Facebook-Account, den ich ohnehin nur beruflich und passiv genutzt habe, habe ich ganz gelöscht, Instagram ist stillgelegt. Ich bin zuversichtlich, dass ich beides nicht vermissen werde.

Warum? Ich halte die Toxizität einfach nicht mehr aus. Die Hemmschwelle, harmlose gut gemeinte Beiträge uninformiert in den Dreck zu ziehen, sinkt immer weiter. Lautstarke Nörgler wirken fälschlicherweise wie eine Überzahl. Falschinformationen werden – ob absichtlich oder unfreiwillig – regelmäßig verbreitet. Und da sind wir noch gar nicht bei der Ablenkungs- und Suchtgefahr durch stetiges, unwillkürliches Scrollen.

Kurzum: Die Gefahren durch Facebook, Instagram und Co. überwiegen in meinen Augen den Mehrwert der Plattformen. Auch deshalb schlage ich mich inzwischen auf die Seite jener, die ein Social-Media-Verbot für Jugendliche fordern. Es wäre zu ihrem eigenen Schutz, denn selbst Erwachsene wissen nicht richtig, damit umzugehen. Beispiele findet man täglich. Vielleicht hat es die jüngsten misslungenen Beiträge der Stadt Lahr und des OB gebraucht, um zu realisieren: Man kann auf solchen Seiten eigentlich nur mehr falsch als richtig machen.

Die größte Herausforderung für mich ist es nun, in kleinen Pausen den Drang nach Reizen zu unterdrücken. Zu oft geht der Griff direkt ans Handy, sobald auch nur ein paar Minuten Ruhe herrscht. Das ist ungesund. Man kann sich auch einfach langweilen oder ganz analog seinen Gedanken, seiner Fantasie freien Lauf lassen.

Immerhin: Jetzt stelle ich mir kleine Bauarbeiter vor, die bei einem riesigen „Fasent“-Schriftzug das „t“ zwei Buchstaben nach vorne setzen. Es scheint also noch nicht alles verloren zu sein.