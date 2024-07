Auf Facebook alarmiert: Liegen Giftköder beim Sportplatz Egenhausen aus?

1 Hundehalter werden über die Sozialen Medien vor möglichen Giftködern nahe Egenhausen gewarnt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Vergangenes Wochenende wurden tote Mäuse am Waldrand in der Nähe des Sportplatzes gefunden. Auf Facebooke werden Hundehalter gewarnt. Die Vermutung, dass diese durch ausgelegtes Gift umgekommen sind. Unsere Redaktion hat bei der Polizei nachgehakt, ob sich der Verdacht bestätigt.









Am Freitag machte ein Eintrag in den sozialen Medien die Runde, dass mehrere tote Mäuse am Waldrand und auf dem Feld gefunden wurden. Schnell kam der Verdacht auf, dass es vorsätzlich ausgelegte Giftköder seien und alle Hundebesitzer wurden zur Vorsicht aufgerufen.