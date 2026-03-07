Auf Expansionskurs: Das Offenburger Start-up „Happyhotel“ will Europa erobern

Das Start-up unterstützt Hotels, Umsatz und Auslastung zu maximieren. Den Gründern ist es nun gelungen, in einer Finanzierungsrunde 6,5 Millionen Euro einzusammeln
Steigende Kosten, schwankende Nachfrage, Personalmangel und die Abhängigkeit von Online-Buchungsportalen erschweren es vielen Betrieben, profitabel zu wirtschaften. Hier kommt „Happyhotel“ ins Spiel. Das Offenburger Start-up will Hoteliers mit automatisierter Preisoptimierung in Kombination mit Expertenwissen und künstlicher Intelligenz unterstützen.