Die Musikfreunde Ettenheim laden auf 15. September zum „Musiksommer“ nach Altdorf ein. In der Kunsthalle tritt das renommierte „Raschèr Saxophone Quartet“ auf. Das Ensemble ist nicht zum ersten Mal in Ettenheim.

2007 hat sich der Verein Musikfreunde Ettenheim gegründet, der seither mit dem Ettenheimer „Musiksommer“ Jahr für Jahr ein hochkarätiges Konzertprogramm, überwiegend aus der Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts, auf die Beine gestellt hat. Seit Anfang dieses Jahres steht den „Musikfreunden Ettenheim“ eine komplett neue Führungsriege vor. Die – so ließen Urte Lucht und Ruth Frey aus dem neuen Vorstandstrio bei einer Pressekonferenz verlauten – mit vielen neuen Ideen in der renommierten Konzertreihe neue Akzente setzen wollen.

Mit dem Auftaktprogramm greifen die Musikfreunde auf ein in Ettenheim bereits mehrfach aufspielendes Instrumental-Quartett zurück. Das „Raschèr-Quartet“ gilt als „das beste Saxophon-Quartett der Welt“ und als „die ungekrönten Könige des Saxophons“, so das Urteil internationaler Musikkritiker. 1969 wurde das Quartett vom 1907 in Wuppertal geborenen und 2001 in den USA verstorbenen Sigurd Rascher gegründet. Sowohl in seiner ursprünglichen wie auch in der heutigen Besetzung spielt es in der ganzen Welt auf.

Fast 350 Komponisten haben speziell für dieses Quartett Stücke geschrieben, was dem Saxophon-Quartett „eine irre Bandbreite und Dynamik“ verleiht, wie Urte Lucht den Pressevertretern begeistert in die Schreibblöcke diktierte. Dass sich die Rohanstadt glücklich schätzen kann, dieses Ensemble immer wieder einmal nach Ettenheim engagieren zu können, sei vor allem dem Vereinsmitglied Erika Salomon zu verdanken. Sie habe die zum „Raschèr-Quartet“ einen direkten Draht. Besonderes Merkmal des „Raschèr-Quartets“ ist der ausschließliche Einsatz von Buescher-Saxophonen.

Ausgefallene Orte und Konzertformen prägen neue Veranstaltungsreihe

Instrumentenbauer Bruno Waltersbacher aus Lahr, dem die Raschèr-Saxophonisten seit Langem ihre Instrumente zur Wartung anvertrauen, charakterisierte die aus den USA stammenden Buescher-Saxophone als Instrumente „mit einem extrem warmen Ton“. Deren Besonderheit innerhalb der großen Palette des in allen erdenklichen Musikstilen eingesetzten, vom Belgier Adolphe Sax kreierten Blasinstrumentes, wird Waltersbacher vor dem Auftritt des Quartetts den Konzertbesuchern erläutern.

Solche Erläuterungen sind eine der Neuerungen der Konzertreihe, die ganz bewusst auch ausgefallene Orte und Konzertformen, laut Ruth Frey „Wildideen“, zum Stilelement des neuen „Musiksommers“ im nächsten Jahr werden lassen will. Und dies „Schritt für Schritt“, wie Urte Lucht ankündigte. Dieses Jahr macht zunächst einmal das„Raschèr-Quartet“ den Anfang.

Wenngleich das anstehende

Zum Konzert gibt es Sekt und Häppchen

Konzert „A la Schumann“ tituliert ist – zum Vortrag kommen neben Präludien und Fugen von Clara Schumann auch Sätze von Johann Sebastian Bach, des russischen Komponisten Alexander Glazunow, des Dänen Karl Aage Rasmussen sowie das berühmte „Vater unser“ des estnischen Komponisten Arvo Pärt. Gespielt werden diese Stücke von Christine Rall (Sopransaxophon), Elliot Riley (Altsaxophon), Andreas von Zoelen (Tenorsaxophon) und der kurzfristig eingesprungenen Iria Garrido Meira (Baritonsaxophon).

„Prickelndes“ gibt es bei den künftigen Konzerten nicht nur bei der Musik, sondern wortwörtlich auch mit spritzigen Seccos, Sekten und Weinen des Weingues Weber-Link aus Ringsheim. Zudem können sich die Besucher mit Häppchen stärken. Wichtig war es Lucht, der Stadt für deren Unterstützung zu danken – unter anderem auch beim Kartenvorverkauf, der bereits begonnen hat.

Zum Konzert

Konzertbeginn ist am Freitag, 15. September, um 20 Uhr in der Kunsthalle Altdorf. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Erwachsene zahlen 25 Euro, Schüler, Studenten und Auszubildende zahlen ermäßigte 18 Euro. Kartenbesitzer haben zudem die Möglichkeit, die gewünschte Sitzreihe anzumelden. Der Platz kann bei den „Musikfreunden“ unter Telefon 07822/22 82 oder per E-Mail an kontakt@musikfreunde-ettenheim.com reserviert werden. 130 Plätze stehen in der Kunsthalle zur Verfügung. Autofahrer weist der Veranstalter auf die Parkmöglichkeiten bei der nahen Münchgrundhalle hin.