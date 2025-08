Auf einen Kaffee mit Werner Lacher: „Ich sag’ Ihnen was: Ich liebe Lörrach“

Man mag es kaum glauben, dass Werner Lacher seit mehr als zehn Jahren nicht mehr im Lörracher Gemeinderat sitzt. Nach rund 40 Jahren im Gremium, davon knapp 35 als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, hatte er sich entschlossen, nicht mehr zu Wahl anzutreten – nicht zuletzt aus gesundheitlichen Gründen: Er war ein ebenso idealistischer wie akribischer Stadtrat, zudem leitender Angestellter im Modehaus Kilian, Ehemann, Familienvater, Sportler...

Das Leben nach Beruf und Politik

„Heute würde ich nicht mehr ganz so viel machen. Manchmal hatte ich zu wenig Zeit für die Familie“, sagt Werner Lacher rückblickend. Im Gespräch mit unserer Zeitung wirkt er mit seinen 87 Jahren so präsent wie zu besten Gemeinderatszeiten. Seine positive Haltung hat er auch im fortgeschrittenen Alter nicht verloren. Zwei Mal die Woche besucht er Gymnastikkurse – darunter die „Herrenriege I“ des TuS Lörrach-Stetten. Werner Lacher lebt mit seiner Familie in Stetten unter einem Dach, nach dem Tod seiner Ehefrau hat er eine neue Lebensgefährtin gefunden, die in Haagen wohnt.

Regelmäßig trifft er sich mit ehemaligen Stadt- und Ortschaftsräten, „ansonsten halte ich mich völlig raus und gebe keine ungebetenen Ratschläge“, sagt er. Als nach wie vor interessierter Zeitungsleser bleibt er auf dem Laufenden – mit Einschätzungen zum Gemeinderat wolle er sich zurückhalten. Indes habe er aufs Ganze besehen den Eindruck, dass die Stimmung im Rat eher schlechter geworden sei. Dabei so Lacher, gehe es ihm nicht um die Intensität der politischen Kontroverse, sondern um andere Phänomene.

Von Problemen und Zuversicht in Lörrach

Lörrach sei eine Stadt in Bewegung – das war sie in den vergangenen Jahrzehnten immer. Es habe etliche Phasen gegeben, da seien die Haushalts Probleme ebenso groß gewesne wie heute – wenn nicht noch größer, sagt Lacher, – er erinnert etwa an die Landesgartenschau im Jahr 1983, für die sich die Kommune erheblich verschuldet hat. Letztlich aber habe Lörrach massiv profitiert: Die Landesgartenschau habe sich als Stadtentwicklungsschub erwiesen, der neben dem Naherholungsgebiet im Grütt auch Impulse für Straßen- sowie Gebäudebau und manches mehr gebracht habe.

„Mitunter habe ich den Eindruck, dass heute auf hohem Niveau gejammert wird. Es gibt keine Zeit ohne Probleme. Jede Zeit hat ihre Herausforderungen“: Und diese, so Lacher, gelte es mit Realitätssinn, Zuversicht und Beharrlichkeit zu meistern.

Er erinnert auch an die Fußgängerzone und die Zollfreie Straße – was hatte es im Zusammenhang mit diesen Projekten für Konflikte gegeben. Heute fragt man sich, wie jemand gegen diese Innenstadtentwicklung sein konnte.

Lacher hat die Chancen früh gesehen: Seinerzeit wurden mit der Eröffnung des C & A in Lörrach Entlassungsszenarien für das traditionsreiche Modehaus Kilian an die Wand gemalt.

Über Engagement und Haltung

Lacher dagegen drängte darauf, dass am Eröffnungstag von C & A alle verfügbaren Mitarbeiter im Hause sind. „C & A war damals ein großer Magnet: Ein Magnet bringt Menschen in die Stadt. Dieser Eröffungstag war auch im Modehaus Kilian einer der besten Tage, an die ich mich erinnern kann.“

Obgleich Werner Lacher früher oft bis an seine Grenzen gegangen ist, hadert er keineswegs: „Wenn man seine Stadt liebt – und ich sag’ ihnen was: Ich liebe Lörrach – dann engagiert man sich von Herzen. Ohne Freude am Engagement geht es nicht.“ In der Politik gelte damals wie heute: Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Haltung: Das seien drei tragende Säulen für einen Politiker.

Und für eine politische Fraktion sei nach wie vor grundlegend: „In einer Fraktion haben immer unterschiedliche Meinungen ihren Platz. Aber letztlich muss klar und deutlich werden, was die Mehrheit einer Fraktion will – und nicht, was Einzelpersonen wollen.“