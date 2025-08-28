Auf einen Kaffee mit Thomas Wipf: „Der Lörracher Burghof kann keine Festhalle werden“

Auf einen Kaffee mit:
Thomas Wipf. Der ehemalige Fachbereichsleiter teilt beim Gespräch seinen Blick auf die Stadt Lörrach.
Er ist noch genau so lässig wie früher: „Treffen wir uns in der Mittagspause?“, fragt der Redakteur. „Klar – ich hab’ nämlich immer Pause“, sagt Thomas Wipf. Als langjähriger Fachbereichsleiter „Jugend, Schulen, Sport“ hat er die Entwicklung der Stadt hautnah miterlebt: Fußgängerzone, Burghof, Stimmen-Festival, Wandel des Innocel-Areals, Zusammenführung des Campus Rosenfels, Auf- und Ausbau der Kinderbetreuung – Impulse, die zu einer spürbaren Urbanisierung Lörrachs geführt haben.