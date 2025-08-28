Auf einen Kaffee mit Thomas Wipf: „Der Lörracher Burghof kann keine Festhalle werden“

Er ist noch genau so lässig wie früher: „Treffen wir uns in der Mittagspause?“, fragt der Redakteur. „Klar – ich hab’ nämlich immer Pause“, sagt Thomas Wipf. Als langjähriger Fachbereichsleiter „Jugend, Schulen, Sport“ hat er die Entwicklung der Stadt hautnah miterlebt: Fußgängerzone, Burghof, Stimmen-Festival, Wandel des Innocel-Areals, Zusammenführung des Campus Rosenfels, Auf- und Ausbau der Kinderbetreuung – Impulse, die zu einer spürbaren Urbanisierung Lörrachs geführt haben.

„Wir hatten die Möglichkeit, zu gestalten.“ Eine unglaublich spannende Phase, die noch gar nicht so lange vorbei ist – aber mit der heutigen nicht mehr zu vergleichen ist. Für Lörrach waren die 90er und die Nuller-Jahre eine Zeit des Umbruchs. Mit Oberbürgermeisterin Gudrun Heute-Bluhm und dem Kulturchef Helmut Bürgel arbeiteten zwei Persönlichkeiten für die Stadt, die ein unbändiger Wille zur Gestaltung auszeichnete. Zur Wahrheit gehört aber auch: „Wir hatten damals die Möglichkeit dazu.“ Freilich musste etwa mit Blick auf die Schaffung einer Fußgängerzone oder der Burghof-Konzeption viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, aber letztlich wurden entscheidende Weichen für den Wandel gestellt.

Wer heute Verantwortung trägt, ist nicht zu beneiden

Stichwort Burghof-Debatte: Thomas Wipf verfolgt das lokale Geschehen immer noch aufmerksam. Wenn dieses Haus der Kultur seine Funktion für Lörrach nicht verlieren solle, müsse es auf eine Weise bespielt werden, die dieser Funktion gerecht werde, sagt Wipf: „Der Burghof kann keine Festhalle werden.“

Er wolle die Vergangenheit keineswegs verklären, aber er sei froh, dass er das ein oder andere im Berufsleben nicht mehr erleben müsse. Wer heute Verantwortung trage, sei nicht zu beneiden.

Wipf sagt das nicht mit Blick auf inhaltliche Auseinandersetzungen – es sei vielmehr das bedenklicher werdende Niveau des Umgangs miteinander, insbesondere in den „Sozialen Medien“.

Von 100 auf 0: Es war ok – und doch ein Einschnitt

Auf die von ihm genannte „Dauerpause“ im Ruhestand habe er sich vor rund zehn Jahren nicht vorbereitet. Von 100 auf 0: Es war ok, kein Problem – und doch ein Einschnitt. Ein Teil des Freundeskreises sortiere sich nochmal neu, vier Enkel beanspruchen Zeit, und ansonsten, so Wipf, „schmeiß ich den Haushalt“. Seine Ehefrau arbeitet in Basel,

Trotzdem bleibe ihm Zeit, um „spontan zu leben“, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Das heißt: drei bis vier mal die Woche ins Fitnessstudio und noch zwei bis drei Mal „aufs E-Bike als Genussradler“ – Letzteres immer mit Freunden, die sind ihm auch ihm Ruhestand noch sehr wichtig. Was das Erleben der Welt angeht, hat er eine ganz eigene Sicht auf die Dinge – sie hat viel mit Entschleunigung in einer immer schneller werdenden Gegenwart zu tun: „Nur wo du zu Fuß oder mit dem Rad warst, da warst du wirklich.“