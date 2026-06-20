Auf einen Kaffee mit: Seit 25 Jahren macht Daniel Kiefer Musik. Bei Spotify bringt das fünf Euro.

Seit 25 Jahren steht Daniel Kiefer mit „The Cornerstones“ auf der Bühne. Daneben ist er solo, zu zweit und mit einer Big Band unterwegs. Die Oberbadische hat mit ihm geplaudert.
„Ich habe leider das falsche Getränk bestellt“, sagt Daniel Kiefer beim Empfang im Kanderner ChaBah. „Einen heißen Kaffee hätte ich jetzt nicht herunterbekommen.“ Die Lust auf das Getränk, das der Serie der Oberbadischen, „Auf einen Kaffee mit...“ seinen Namen gibt, ist bei knalliger Sonne und 32 Grad begrenzt. Also lieber ein Hefeweizen, aber alkoholfrei.