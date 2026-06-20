Auf einen Kaffee mit: Seit 25 Jahren macht Daniel Kiefer Musik. Bei Spotify bringt das fünf Euro.

Seit 25 Jahren steht Daniel Kiefer mit „The Cornerstones“ auf der Bühne. Daneben ist er solo, zu zweit und mit einer Big Band unterwegs. Die Oberbadische hat mit ihm geplaudert.

„Ich habe leider das falsche Getränk bestellt“, sagt Daniel Kiefer beim Empfang im Kanderner ChaBah. „Einen heißen Kaffee hätte ich jetzt nicht herunterbekommen.“ Die Lust auf das Getränk, das der Serie der Oberbadischen, „Auf einen Kaffee mit...“ seinen Namen gibt, ist bei knalliger Sonne und 32 Grad begrenzt. Also lieber ein Hefeweizen, aber alkoholfrei.

Daniel Kiefer, 46, geboren in Niedereggenen, ist seit 18 Jahren hauptberuflich Lehrer an der August-Mack-Schule in Kandern für Musik und Englisch. Vor allem aber ist er seit vielen Jahren als Musiker in verschiedenen Projekten unterwegs. Mit „The Cornerstones“, „einer Bluesrock-Band mit Herz und Seele“, steht er seit fast 25 Jahren auf der Bühne.

Angefangen hat bei Kiefer alles mit der Gitarre. Die seines Bruders lag damals zuhause herum, mit zwölf schnappte er sie sich – „und hab direkt Blut geleckt“. Mit 16 wechselte er dann auch mal zum Bass – „weil das sonst niemand machen wollte.“

Erst „Cornerstone“, dann „The Cornerstones“

Seine Jugend war geprägt von vielen kleinen Bands mit Freunden und „Leuten, die man kannte, nichts wirklich Langlebiges, nichts allzu Bedeutendes“. Das änderte sich erst nach dem Zivildienst und einer längeren Mexiko-Reise. Mit 22 ging es los mit „The Cornerstones“, die damals noch „Cornerstone“ hießen.

Querelen mit dem Manager einer österreichischen Band gleichen Namens führten schließlich zur Umbenennung. Einfach erledigt war das Thema dadurch nicht: Zwischenzeitlich flog Kiefers Band sogar komplett aus den Streamingdiensten. „Mittlerweile sind wir da aber wieder drin und machen einen Wahnsinnsumsatz von vielleicht fünf Euro im Jahr.“

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Sechs Alben hat die Band inzwischen veröffentlicht, die neueren auch unter professionellen Studiobedingungen. Gegenfinanzieren lasse sich das über Verkäufe aber bei Weitem nicht. Dass die Band für ihre Musik so wenig gezahlt bekommt, sieht Kiefer eher gelassen. Und auch die Namensänderung bedeutete keinen Karriereknick: „Unserer Fangemeinde im Markgräflerland war unser Bandname zum Glück egal. Die Leute sind trotzdem weiter zu unseren Konzerten gekommen.“

Drei bis vier gemeinsame Konzerte pro Jahr

Mittlerweile haben alle Mitglieder der Cornerstones Familie. Entsprechend schwierig sei es geworden, gemeinsame Termine zu finden, erzählt Kiefer. „Wir schaffen vielleicht noch drei bis vier Konzerte pro Jahr.“

Zum Ausgleich tritt er seit rund zehn Jahren solo auf – klassisch songwritermäßig nur mit Akustikgitarre – oder gemeinsam mit The Cornerstones-Gitarrist Marc Mayer. Seit einiger Zeit haben die beiden ihr Instrumentarium um Ukulele und Akkordeon erweitert, weil, „wenn zwei Jungs zwei Stunden mit zwei Gitarren auf der Bühne stehen, wird das irgendwann langweilig.“

Etwa ein Drittel des Programms bestehe aus eigenen Songs, der Rest aus Covers. Lieblingssongs? Darauf gibt es für ihn keine eindeutige Antwort. „Nach ein paar Jahren hängt dir sowieso jedes Lied mal zum Hals raus.“ Ein paar Klassiker gebe es aber schon – vor allem ältere Stücke, viele davon sind sogar älter als er selbst. „Das liegt einerseits daran, dass man an dem hängt, was man als Jugendlicher gehört hat. Und dann haben wir natürlich auch ein Publikum, das Stück für Stück älter wird.“

Mit Marc Mayer (links) ist Daniel Kiefer als Duo unterwegs. Foto: Judit Maier

Und noch ein Projekt gibt es mittlerweile, bei dem er explizit nicht die Hauptrolle spielt, das aber besonders genießt: Die Big Band Hatpats, was bedeutet, dass es neben der Rhythmusgruppe aus Gitarre, Schlagzeug und Klavier mehrere Bläsersätze gibt mit jeweils vier bis fünf Musikern – das können Trompeten, Posaunen oder Saxophone sein.

Insgesamt stehen also schonmal 20 bis 30 Leute auf der Bühne. „Das ist ganz anders, als wenn man allein, zu zweit oder zu viert auf der Bühne steht und die Rampensau geben darf“, sagt Kiefer. Beeindruckt sei er vor allem von der Disziplin innerhalb des großen Ensembles. „Dass da so pünktlich angefangen und aufgehört wird, das kannte ich aus dem Musikbusiness bisher eher nicht. Aber genau das ist auch toll. Man muss immer aufpassen, was passiert, weil man Teil eines riesigen Ensembles ist.“

Mittlerweile lebt Daniel Kiefer in Kandern

Kiefer hat zwei Kinder. Die Tochter ist gerade einmal 13 Monate alt, der Sohn bereits 17 Jahre. Teilt er die musikalische Leidenschaft seines Vaters? „Er hat mal Schlagzeug gespielt, aber wieder aufgehört. Zwingen tu ich ihn nicht.“ Stattdessen höre sein Sohn viel amerikanischen Hip Hop. „Das ist sehr textbasierte Musik, während bei meiner Musik die Texte oft gar nicht so wichtig sind.“ Sein Sohn spreche ein „wahnsinnig gutes Englisch“ und reibe ihm gerne unter die Nase, was da teilweise für Texte gesungen werden.

Mittlerweile arbeitet Kiefer nicht nur in Kandern, er lebt auch dort. „Kandern ist toll“, sagt er. Mit dem ChaBah gibt es eine Kulturkneipe, wo man viele seiner musikalischen Vorlieben teilt. „Das war schon ein wichtiger Ort für mich in den letzten 25 Jahren.“ Mittlerweile haben sich die Konzerte der Cornerstones am 23. Dezember zu einer festen Tradition entwickelt. „Das sind dann sehr unweihnachtliche Events. Ich hab zwar viele Allergien, aber eine besonders starke ist die gegen Weihnachtslieder.“

Wie lange er noch Musik machen wolle? Kiefer grinst und stellt eine Gegenfrage: „Kennst du die Band ‚Blues Train‘ aus Bad Bellingen? Das sind alles Rentner und alle haben immer Zeit. Genau das will ich auch.“