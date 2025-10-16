Auf einen Kaffee mit Fritz Höferlin: Ein Tannenkircher, der stets mit vollem Einsatz und Herzblut dabei ist

Fritz Höferlin ist eine Institution in Tannenkirch. Der Landwirt aus Leib und Seele hat sich 44 Jahre als Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ortsvorsteher für sein Dorf eingesetzt.
Fritz Höferlin hat das lange Kapitel Kommunalpolitik in seinem Heimatdorf und in der Stadt Kandern seit der Kommunalwahl im vergangenen Jahr beendet. „Ich komme gut zurecht ohne Kommunalpolitik“, sagt g das Tannenkircher Urgestein im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich habe es immer gern gemacht“, sagt der 71-Jährige im Rückblick und hebt besonders die Kollegialität im Ortschaftsrat hervor. Heute besucht er keine Sitzungen mehr, redet nicht hinein und freut sich, dass mit Birgit Ludin als seine Nachfolgerin eine Frau die Ortsgeschicke lenkt, die „ihre Sache gut macht“.