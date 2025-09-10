Auf einen Kaffee mit: Die Kandernerin Kaja Wohlschlegel ist auf vielen Ebenen engagiert

Personalfachfrau, Redakteurin, Inhaberin eines Sportgeschäfts und seit drei Jahren Inhaberin von „Seiter Immobilien“ – vielfältig sind die beruflichen Stationen von Kaja Wohlschlegel, die nun endgültig ihren Platz gefunden hat. „Die beruflichen Wechsel haben sich so ergeben. Es entspricht auch meinem Naturell, nicht ein Leben lang nur an einem Schreibtisch zu sitzen“, sagt sie lächelnd.

„Solche Herausforderungen prägen, damit wächst man“, meint die Kandernerin mit Leib und Seele, die sich auch stark ehrenamtlich engagiert hat, sei es in der Kommunalpolitik oder im Vereinsleben. Die verlorene Bürgermeisterwahl vor fünf Jahren mit „einigen negativen Begleiterscheinungen“ hat sie inzwischen verarbeitet und abgehakt.

Kaja Wohlschlegel, immer neugierig, immer nach vorne blickend, zupackend und stets dem Leben zugewandt, lernte zunächst den Beruf einer Industriekauffrau und bildete sich zur Personalfachkauffrau weiter. Als damals im Chemiekonzern Ciba-Geigy in größerem Stil Stellen abgebaut wurden, machte ihr der Beruf im Personalmanagement weniger Spaß.

Schreiben als Leidenschaft

Da sie zu dieser Zeit nebenbei als freie Mitarbeiterin für Die Oberbadische tätig war und ihr das Schreiben viel Spaß machte, kam der Lockruf des damaligen Redaktionsleiters gerade zur richtigen Zeit. Sie orientierte sich beruflich um, absolvierte eine Ausbildung zur Redakteurin und machte ihre Leidenschaft für das Schreiben zum Beruf.

Nach siebenjähriger Tätigkeit machte sie erneut einen Schnitt. „Ich habe mein Berufsleben stets der privaten Situation angepasst“, sagt die Mutter eines Sohnes heute. Denn der damals Alleinerziehenden fiel es zunehmend schwer, ihre journalistische Tätigkeit mit vielen Abendterminen und Wochenenddiensten weiterhin mit ihrem Privatleben unter einen Hut zu bringen.

Ein Sportgeschäft übernommen

Da fügte es sich für die sportbegeisterte Frau und ausgezeichnete Skifahrerin gut, als sich die Gelegenheit bot, das Sportgeschäft Feldheim in Kandern zu übernehmen. Selbstständig und der gewünschte Freiraum – ein Traum ging für sie in Erfüllung. Ein paar Jahre ging alles gut, bis schneearme Winter und der zunehmende Online-Handel dem Sportgeschäft zusetzten. Und als es dann noch einen nächtlichen Einbruch gab, bei dem fast die gesamte Ware im Wert eines sechsstelligen Betrags gestohlen wurde, zog sie nach sieben Jahren die Reißleine.

Sie wechselte 2014 ins Immobilienbüro von Helmuth Seiter, machte Fortbildungskurse und arbeitete sich an der Seite des erfahrenen Immobilienmaklers in die neue Materie ein. Vor drei Jahren übernahm sie das Geschäft, nachdem der Inhaber in den Ruhestand gegangen ist. „Ich habe gefunden, was ich wollte: berufliche Selbstständigkeit mit Verantwortung und dennoch den gewünschten Freiraum.“

Ehrenamtlich aktiv

Über den Beruf hinaus engagierte sich Wohlschlegel auf mehreren Ebenen ehrenamtlich stark. Zehn Jahre war sie Vorsitzende der Hochtouristen, war viele Jahre an der Seite der ehemaligen Vorsitzenden Gerlinde Dziedo eine der treibenden Kräfte im Werbering. Stichwort: Leitbild für Kandern. „Es sollte ein Ruck durch Kandern gehen und ein Wir-Gefühl erzeugt werden“, sagt sie rückblickend. Zehn Jahre gehörte sie zudem der Fraktion der Freien Wähler dem Gemeinderat an, war Stimmenkönigin bei einer Wahl und einige Jahre Fraktionsvorsitzende. Außerdem ist sie noch bis heute Vorsitzende der Freien Wähler.

„Eine Schule fürs Leben“

Eine Zäsur brachte das Jahr 2020, das Jahr, in dem die populäre Kandernerin für das Amt der Bürgermeisterin kandidierte. Natürlich war sie über ihre deutliche Wahlniederlage bitter enttäuscht, aber noch viel mehr schmerzte sie während des Wahlkampfs und noch danach die in den sozialen Medien verbreiteten „Unwahrheiten und Kommentare unter der Gürtellinie“. Die Grenze des Zumutbaren sei überschritten worden. „Die Art und Weise, wie manches im Wahlkampf gelaufen ist, hat schon etwas mit mir gemacht“, stellt sie heute ohne Zorn nüchtern fest. Denn das Kapitel ist für sie abgeschlossen und hat ihr neben menschlichen Enttäuschungen „einige Augen geöffnet“, aber trotz allem viel Erfahrung gebracht. „Diese Zeit war eine Schule fürs Leben.“

Wenn sich Kaja Wohlschlegel nicht mit Immobilien beschäftigt, dann ist sie in ihrer Freizeit gern mit ihrem Hund unterwegs, wandert, fährt im Winter Ski, unternimmt mit ihrem Lebenspartner Reisen im Wohnmobil und genießt die schönen Seiten des Lebens.