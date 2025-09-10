Auf einen Kaffee mit: Die Kandernerin Kaja Wohlschlegel ist auf vielen Ebenen engagiert

Kaja Wohlschlegel, mit ihrem Heimatstädtchen Kandern eng verwurzelt, hat in ihrem Leben immer wieder neue Herausforderungen gesucht.
Personalfachfrau, Redakteurin, Inhaberin eines Sportgeschäfts und seit drei Jahren Inhaberin von „Seiter Immobilien“ – vielfältig sind die beruflichen Stationen von Kaja Wohlschlegel, die nun endgültig ihren Platz gefunden hat. „Die beruflichen Wechsel haben sich so ergeben. Es entspricht auch meinem Naturell, nicht ein Leben lang nur an einem Schreibtisch zu sitzen“, sagt sie lächelnd.