Auf einen Kaffee mit Christian Lais: Er will mit Musik den Menschen eine Freude machen

Christian Lais, der Kanderner Schlagersänger, ist seit 20 Jahren erfolgreich im Geschäft. Er ist mit dem Schlager groß geworden. Im März kommt seine neue Single auf den Markt.

„Der Schlager lebt“, sagt Christian Lais (62), der schon mit vielen Größen aus dieser Musikbranche wie beispielsweise Roland Kaiser, Helene Fischer, Andrea Berg, Jürgen Drews oder Karel Gott und Tony Marshall in verschiedenen Fernsehshows aufgetreten ist. Und zehn Jahre lang hatte er gemeinsame Auftritte mit Ute Freudenberg, mit der er auch sechs Alben aufgenommen hat. Noch gerne erinnert er sich an ihre Abschiedstournee 2023, auf der er an 30 Konzertterminen, unter anderem im Friedrichspalast in Berlin, zusammen mit ihr auf der Bühne stand.

„Es waren schöne und erfolgreiche Jahre“, resümiert Christian Lais, der in seiner bisherigen Karriere auf zehn Alben und rund 250 Songs zurückblicken kann. Mit der Ute-Freudenberg-Band und deren Profi-Musikern arbeitet er immer noch zusammen.

Christian Lais ist in Lörrach aufgewachsen und mit 19 Jahren nach Weil am Rhein gezogen, wo er viele Jahre lebte und arbeitete, ehe es ihn nach Kandern verschlug. Hier in der Töpferstadt fühlt er sich „sehr wohl“. Der bodenständige Alemanne ist mit dem Schlager groß geworden, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt, und hat mit sieben Jahren angefangen, Akkordeon zu spielen.

In Tanzbands unterwegs

Doch vor seiner Gesangskarriere konzentrierte er sich auf eine Berufsausbildung. Er lernte bei der Lörracher Wufa Verkaufsmetzger, arbeitete danach 18 Jahre im Weiler Kaufring, ehe er mit 40 Jahren nochmals die Schulbank drückte und in einem Autohaus im Wiesental Bürokaufmann lernte. Danach wechselte er als Barista ins Einkaufszentrum Rhein-Center in Friedlingen. „Musikalisch war ich bis dahin vor allem in Tanzbands im Dreiländereck unterwegs, weil ich immer beruflich ein sicheres Standbein haben wollte“, erzählt der Sänger .

Seinen musikalischen Durchbruch erlebte Christian Lais dann 2008, als der Haltinger Musikproduzent David Brandes ihn bat, den soeben produzierten Titel „Sie vergaß zu verzeih’n“ zu singen. Über Nacht wurde dieser Song zum Hit, der eine Zeit lang die Charts eroberte. Dies öffnete dem Schlagersänger ungeahnte Türen.

Bei „Immer wieder sonntags“ oder im „Fernsehgarten“ zu sehen

Es folgten Auftritte im Fernsehen, beispielsweise bei Carmen Nebel und Florian Silbereisen, bei „Immer wieder sonntags“ oder im „Fernsehgarten“. Er wurde von Rundfunkanstalten zu Interviews eingeladen, und es gab viele Anfragen zu Auftritten. „Mein Job war nicht mehr mit meinem musikalischen Engagement zu vereinbaren“, erinnert sich Christian Lais noch gut an diese Zeit.

Bereut hat er den Schritt in die Selbstständigkeit bis heute nicht, zu erfolgreich verläuft seine Schlagerkarriere, auch wenn sie durch Corona etwas ausgebremst wurde.

Seine Leider beschreiben „Geschichten aus dem Leben“

Denn auch die Fernsehanstalten sparen seither verstärkt. „Heute gibt es im Fernsehen im Prinzip nur noch drei große Schlagershows, die von Florian Silbereisen in der ARD, die von Giovanni Zarrella im ZDF und die von Andy Borg im SWR“, sagt der Kanderner Schlagersänger und fügt hinzu: „Dort treten meistens dieselben Interpreten auf, deshalb ist es schwieriger geworden, dort einen Platz zu bekommen.“

Doch mit seinen Songs, die „Geschichten aus dem Leben“ beschreiben, viel Autobiografisches enthalten und auch große Gefühle rund um die Liebe und den Zusammenhalt ausdrücken und die sich auch in seinem neuesten Album „Christian Lais 2.0“ finden, ist er nach wie vor gut im Geschäft. Er geht auch immer wieder neue Wege. Und am 6. März kommt seine neue Single „Weil wir Träume sind“ auf den Markt.

Gut gefüllter Kalender

An rund 180 Tagen im Jahr ist der Kanderner bei Auftritten und Promotionanlässen unterwegs. Seit drei Jahren hat er ein neues Management. Auch für Schlagerreisen auf Kreuzfahrtschiffen wie zum Beispiel 20 Tage lang von Kapstadt nach Singapur oder demnächst auf einer Kreuzfahrt von Mallorca aus durch den Mittelmeerraum wird Christian Lais gebucht.

Er tritt auf größeren Schlager-Open-Air-Veranstaltungen ebenso auf wie jüngst im Dezember bei einer großen Weihnachtsshow auf Rügen oder in diesem Jahr wieder an der türkischen Riviera beim „Schlager-Spaß“ in Belek. Sein Terminkalender ist gut gefüllt. Darin steht auch jährlich der Besuch eines Songwritercamps in Berlin. Vom jüngsten hat er sechs neue Songs mitgebracht.

Musik ist sein Leben

Christian Lais liebt seinen Beruf. Musik ist sein Leben. „Es gibt doch nichts Schöneres, als mit Musik den Menschen eine Freude zu machen“, sagt der Sänger, der offen auf Menschen zugeht und auch jeden Autogrammwunsch erfüllt. „Ohne Fans wäre ich nicht das geworden, was ich bin“, ist er dankbar für die jahrelange Unterstützung. Dabei erwähnt er vor allem seinen 2013 gegründeten Fanclub mit mehr als 300 Mitgliedern aus ganz Deutschland und den Nachbarländern.

Unsere Empfehlung für Sie Kandern Ein Schlagerstar ohne Publikum Corona-Pandemie: Christian Lais aus Kandern musste dieses Jahr fast alle seine Auftritte verschieben

Sogar in Australien gibt es ein Fanclubmitglied, eine gebürtige Weilerin, die in Perth lebt. Und diese Fans treffen sich immer einmal im Jahr für drei Tage in Bad Bellingen, wobei natürlich ihr Star mit der Band im Kurhaus auftritt – in diesem Jahr vom 25. bis 27. September. Diese Treffen dienen vor allem der Kontaktpflege, was der nahbare Schlagersänger schätzt.

Wichtig ist Christian Lais auch soziales Engagement. Seit er an einem Benefizkonzert in Memmingen zugunsten eines Kinderhospizes mitgewirkt hat, unterstützt er diese Einrichtung. Er sammelt Spenden, mehr als 30 000 Euro sind bislang zusammengekommen.

„Ich mache weiter“, sagt der 62-Jährige, der noch keinerlei Rückzugsgedanken von der Schlagerbühne hat.