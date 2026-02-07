Auf einen Kaffee mit Christian Lais: Er will mit Musik den Menschen eine Freude machen

Christian Lais, der Kanderner Schlagersänger, ist seit 20 Jahren erfolgreich im Geschäft. Er ist mit dem Schlager groß geworden. Im März kommt seine neue Single auf den Markt.
„Der Schlager lebt“, sagt Christian Lais (62), der schon mit vielen Größen aus dieser Musikbranche wie beispielsweise Roland Kaiser, Helene Fischer, Andrea Berg, Jürgen Drews oder Karel Gott und Tony Marshall in verschiedenen Fernsehshows aufgetreten ist. Und zehn Jahre lang hatte er gemeinsame Auftritte mit Ute Freudenberg, mit der er auch sechs Alben aufgenommen hat. Noch gerne erinnert er sich an ihre Abschiedstournee 2023, auf der er an 30 Konzertterminen, unter anderem im Friedrichspalast in Berlin, zusammen mit ihr auf der Bühne stand.