Auf einen Kaffee mit: Auch mit 76 Jahren packt Frieder Kammerer noch in Holzen mit an

Frieder Kammerer aus Holzen ist keiner, der sich in den Vordergrund drängt. Vielmehr hat er sich zeitlebens für die Gemeinschaft eingesetzt.
Ehrenamtliches Engagement war Frieder Kammerer schon in jungen Jahren wichtig – ob in der Feuerwehr oder in der Kommunalpolitik. Sein unermüdlicher Einsatz für das Gemeinwohl war geprägt von Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit. „Davon lebt doch unsere Gesellschaft“, sagt der Vater von drei Kindern und Opa von sieben Enkeln im Gespräch mit unserer Zeitung.