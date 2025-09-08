Auf einen Kaffe mit Michael Wilke: „Neuer Job, neue Stadt – das hält jung“

Der langjährige Projektleiter beim Trinationalen Umweltzentrum in Weil am Rhein, ehemalige Bürgermeister von Lörrach, Kreisrat und Vorsitzender des Weiler Turn- und Sportrings, der viele Jahre in Otterbach wohnte, ist rundum zufrieden mit seiner vielseitigen Tätigkeit als Geschäftsführer der Evangelischen Gesellschaft im Kanton Zürich: „Neuer Job und neue Stadt, das hält jung“, sagt der 60-Jährige mit Blick auf sein bewegtes berufliches Leben im Gespräch mit unserer Zeitung .

Michael Wilke, der in der DDR aufgewachsen ist und 1974 mit neun Jahren mit seiner Familie ins Saarland kam, lebte und arbeitete später 13 Jahre in Südfrankreich.

Umwelt liegt am Herzen

Auch im Südpazifik hatte der promovierte Ökologe, dem eine intakte Umwelt sehr am Herzen liegt, schon geforscht. Danach hatte es den Vater von inzwischen zwei erwachsenen Kindern ins Dreiländereck verschlagen, als er beim Trinationalen Umweltzentrum in Weil am Rhein für mehr als 15 Jahre Leiter des grenzüberschreitenden Naturschutzes wurde. Die Politik war eine weitere Herausforderung. So gehörte Michael Wilke eine Legislaturperiode dem Kreistag an, wobei er auf der Liste der Grünen kandidierte, ohne deren Mitglied zu sein. „Die Unabhängigkeit war mir immer wichtig.“

Bürgermeister in Lörrach

Des Weiteren wurde er 2012 Bürgermeister in Lörrach, allerdings gab er nach sechs Jahren das Amt auf eigenen Wunsch mit der Begründung auf, sich beruflich neu orientieren zu wollen bei einer Aufgabe, mit der er wieder direkt mit Projekten konfrontiert ist und nicht nur mit deren Verwaltung. Auch die Nähe zu den Menschen war ihm ein wichtiges Anliegen.

Kanton Basel

So brachte er seine Kompetenz und Erfahrung zunächst als Leiter der Regionalstelle beider Basel des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen der Schweiz ein, ehe er beim Kanton Basel-Stadt zum Beauftragten für Integration und Diversität avancierte. Zudem baute er die Fachstelle für die Rechte von Menschen mit Behinderung auf und leitete sie.

Michael Wilke, ehemaliger langjähriger Leiter des grenzüberschreitenden Naturschutzes beim Umweltzentrum in Weil am Rhein und danach Bürgermeister in Lörrach, ist ein begeisterter Langstreckenläufer. Foto: zVg/alphafoto.com

Auch ehrenamtlich engagierte sich Michael Wilke, der ein begeisterter Langstrecken- und Marathonläufer ist, der zudem Bergläufe mit beispielsweise einer Länge von 68 Kilometern und 2500 Höhenmetern absolvierte. Denn 2018 nach dem Rückzug vom Bürgermeisteramt in Lörrach wurde er Vorsitzender des Weiler Turn- und Sportrings. Als er vor drei Jahren seine Zelte in Weil am Rhein abbrach und mit seiner Partnerin nach Zürich zog, orientierte er sich nochmals beruflich neu und wurde Geschäftsführer der Stiftung der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Zürich mit ihren 35 Mitarbeitern.

„Das ist eine spannende, vielfältige Aufgabe“, sagt Wilke zu der vor 180 Jahren im kirchlichen Umfeld gegründeten Stiftung, die unabhängig von der Kirche ist. Den Wechsel nach Zürich hat er noch keine Minute bereut, „es macht Freude, hier zu arbeiten“. Zu den Projekten gehören unter anderem ein Männerwohnheim für suchtkranke, psychisch kranke und obdachlose Menschen oder ein sozialer Waschsalon als ein Ort, wo sich Menschen, seien es Obdachlose, Touristen oder Quartiersbewohner begegnen. Auch unterstützt die Stiftung Studentinnen und Studenten von der nahegelegenen Universtät und der ETH, die unter einem Burnout leiden, psychische Probleme haben oder suchterkrankt sind. „Mit Workshops und Veranstaltungen wollen wir diesen Menschen Halt und Heimat geben“, sagt Wilke, der dieses Projekt selbst aufgebaut hat. Auch hat die Stiftung mehrere Liegenschaften, die betreut werden. Die Aufgabe des Geschäftsführers formulierte der Stiftungsrat wie folgt: „Die Stiftung gesellschaftlich noch sichtbarer zu machen und sie weiterzuentwickeln als Ort intellektueller und sozialer Innovation“. Und das ist ihm gelungen.