Auf einen Kaffe mit Michael Wilke: „Neuer Job, neue Stadt – das hält jung“

Michael Wilke, Umweltwissenschaftler, Diplom-Ingenieur und promovierter Gewässerökologe hat mehrfach neue berufliche Herausforderungen angenommen.
Der langjährige Projektleiter beim Trinationalen Umweltzentrum in Weil am Rhein, ehemalige Bürgermeister von Lörrach, Kreisrat und Vorsitzender des Weiler Turn- und Sportrings, der viele Jahre in Otterbach wohnte, ist rundum zufrieden mit seiner vielseitigen Tätigkeit als Geschäftsführer der Evangelischen Gesellschaft im Kanton Zürich: „Neuer Job und neue Stadt, das hält jung“, sagt der 60-Jährige mit Blick auf sein bewegtes berufliches Leben im Gespräch mit unserer Zeitung .