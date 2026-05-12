Auf einem Truppenübungsplatz: Bundespolizist bei Schießtraining tödlich verletzt

1 Der Bundespolizist kam bei einem Schießtraining ums Leben (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa Beim Schießtraining auf einem Truppenübungsplatz in Schleswig-Holstein kam ein Bundespolizist ums Leben. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten einen Unfall als Ursache.







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Lübeck/Oldenburg - Ein Angehöriger von Spezialkräften der Bundespolizei ist am Montagabend bei einem Schießtraining auf dem Truppenübungsplatz Putlos der Bundeswehr bei Oldenburg in Holstein tödlich verletzt worden. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Noch am Abend seien Ermittlungen eingeleitet worden. Erste Erkenntnisse deuten demnach auf einen Unfall hin.