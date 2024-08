Ein Mann soll am Montagabend auf einem Spielplatz im Huberweg zwei Jugendliche überfallen haben.

Laut den Schilderungen von zwei 16 und 17 Jahre alten Jungen soll sich ihnen gegen 22.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann genähert und sich zu ihnen auf eine dortige Parkbank gesetzt haben, teilt die Polizei mit.

In mutmaßlich spanischer Sprache soll der Fremde versucht haben, mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten, habe hierbei in eine mitgeführte Umhängetasche des jüngeren gegriffen und daraus 20 Euro entnommen. Ferner hätte der als 20 bis 30 Jahre alt und circa 175 bis 180 Zentimeter groß beschriebene Mann die Herausgabe der Mobiltelefone der Jugendlichen gefordert. Zu einer Übergabe oder Wegnahme sei es aber nicht gekommen.

Im Verlauf hätten die Jugendlichen bemerkt, dass der schlanke Mann mit kurzen, dunklen Haaren und lückenhaften Zähnen ein Messer in seiner Hand hielt. Eingeschüchtert hätten die Überfallenen in einem günstigen Moment die Flucht ergriffen, wobei der ältere seinen E-Scooter zurückließ, der dann später fehlte, so die Polizei weiter.

Hinweise zu dem Unbekannten, der mit einer beigefarbenen Jacke mit Kapuze und schwarzen Cap sowie weißen Schuhen bekleidet war, werden unter Telefon 0781/21 28 20 von den Beamten des Kriminaldauerdienstes entgegengenommen.