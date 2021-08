Einkaufsnacht in Freudenstadt Viele Aktionen in Geschäften

Als durchaus gelungen bezeichneten viele Einzelhändler in Freudenstadt die lange Einkaufsnacht am Freitag, die wegen Corona in abgespeckter Form stattfand. Gegenüber 2019 hielt sich der Besucheransturm allerdings in Grenzen.