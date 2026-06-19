Auf die Räder, fertig, los!: Schonach ist startklar fürs Stadtradeln

Vom 1. bis zum 21. Juli heißt es in die Pedale treten, Kilometer sammeln und die Umwelt schonen. Die Gemeinde belohnt die fleißigsten Radfahrer.
Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr nimmt die Gemeinde Schonach 2026 bereits zum zweiten Mal an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teil. Startschuss ist der 1. Juli – dann heißt es wieder für drei Wochen: Kilometer sammeln, Teamgeist stärken und gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und Gesundheit setzen. Darüber informiert die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.