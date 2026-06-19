Auf die Räder, fertig, los!: Schonach ist startklar fürs Stadtradeln

Vom 1. bis zum 21. Juli heißt es in die Pedale treten, Kilometer sammeln und die Umwelt schonen. Die Gemeinde belohnt die fleißigsten Radfahrer.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr nimmt die Gemeinde Schonach 2026 bereits zum zweiten Mal an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teil. Startschuss ist der 1. Juli – dann heißt es wieder für drei Wochen: Kilometer sammeln, Teamgeist stärken und gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und Gesundheit setzen. Darüber informiert die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.

Im Jahr 2025 war die Aktion ein voller Erfolg: 131 Radlerinnen und Radler in 14 Teams fuhren zusammen 30.493 Kilometer. Dabei absolvierten sie 1710 Fahrten und vermieden mehr als fünf Tonnen CO₂. „Die Aktion wurde in Schonach hervorragend angenommen. Wir sind gespannt, wie sich das Stadtradeln in diesem Jahr weiterentwickelt, und hoffen erneut auf eine rege Beteiligung“, wird Bürgermeister Jörg Frey zitiert.

Preise für die drei Besten

In Schonach wird vom 1. bis 21. Juli geradelt, und die Gemeinde würdigt auch in diesem Jahr besonderes Engagement: Nach Abschluss der Aktion werden wieder die drei besten Einzelleistungen ausgezeichnet – also die Teilnehmenden, die im Aktionszeitraum die meisten Kilometer erradelt haben. Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter: https://www.stadtradeln.de/schonach

Account von 2025 reaktivieren

Wer bereits 2025 teilgenommen hat, kann den alten Account reaktivieren. Mitmachen können alle, die in Schonach wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit – jeder Kilometer zählt. Ziel der Kampagne ist es, das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel stärker in den Alltag zu integrieren und gleichzeitig Bewegung sowie Klimaschutz zu fördern. Die Teilnahme ist sowohl allein als auch im Team möglich. Die geradelten Kilometer können bequem über die Stadtradeln-App oder online erfasst werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, innerhalb von Teams Unterteams zu bilden und so für noch mehr Motivation und Spaß zu sorgen.

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Für Schulen gibt es wieder die Möglichkeit, sich für den Sonderwettbewerb Schulradeln anzumelden. Alle radelnden Kommunen werden vom Landesverkehrsministerium unterstützt: Die Initiative RadKULTUR übernimmt die Teilnahmegebühren und stellt Werbematerialien und Vorlagen zur Verfügung. Während des Kampagnenzeitraums können alle Bürger die Meldeplattform RADar! nutzen. Mit diesem Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet (www.radar-online.net) oder über die Stadtradeln-App die Verwaltung auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen. Dabei setzen sie einfach einen Pin auf die digitale Straßenkarte, beschreiben die Gefahrenstelle, und schon wird der zuständige Fachbereich in der Verwaltung automatisch informiert.