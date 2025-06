1 Die beiden kann man nicht übersehen: Theresa (links) und Sophia sind auf der Walz. Foto: Otto Die schwarze Kluft bei 30 Grad lässt keinen Zweifel: Diese zwei jungen Frauen sind auf der Walz. Da fragen wir doch mal nach, was sie zu erzählen haben.







Sie strahlen eine besondere Gelassenheit und Offenheit aus – neugierig auf das, was ihre Reise ihnen noch bieten wird. Kein Wunder also, dass wir die zwei jungen Frauen in traditioneller Handwerkskluft sofort ansprechen, als sie uns in der Rottweiler Fußgängerzone begegnen.