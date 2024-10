Auf der Suche nach deutschen Wurzeln: Amerikanerin wird bei Ausstellung in Friesenheim fündig

Amerikanerin wird bei Ausstellung in Friesenheim fündig

1 Mit Ehemann Frank Garcia (von links) kam Judith Mencke aus Amerika nach Friesenheim gereist und fand im Heimatmuseum eine für sie wichtige Rechnung. Dass Mencke über das Museum weiterkam in Sachen Ahnenforschung freute auch Maximilian Riedel und Ulrich Weschle. Foto:

Die Sonderschau „Schuhmacher der Gemeinde Friesenheim“ war nicht nur für die Organisatoren ein Gewinn: Eine Rechnung von Friedrich Bähr, ausgestellt an Schuhmacher Weis, wird zum größten Schatz für eine Amerikanerin mit Wurzeln in Friesenheim.









Im Heimatmuseum der Gemeinde Friesenheim wird die Sonderausstellung „Schuhmacher der Gemeinde Friesenheim“ am Sonntag, 6. Oktober, und am Sonntag, 3. November, zum letzten Mal zu sehen sein. Mit der Ausstellung geht eine der erfolgreichsten und publikumswirksamsten Ausstellungen zu Ende. Ulrich Weschle, Vorsitzender des Förderkreises Oberweirer Heimatgeschichte betont gegenüber der Lahrer Zeitung: „Der starke Zusammenhalt aller Historischen Vereine in der Gemeinde und die Zusammenarbeit aus allen Ortsteilen haben zum großen Erfolg der Ausstellung geführt.“