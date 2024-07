Auf der Seebühne: Bregenzer Festspiele zeigen Webers Freischütz

5 "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber soll ab der kommenden Woche die Zuschauer an die Bregenzer Seebühne locken. Foto: Felix Kästle/dpa

Ein fast versunkenes Dorf, schneebedeckte Hütten und das mitten auf dem Bodensee: Die Bregenzer Festspiele locken mit Webers «Der Freischütz» auf der Seebühne - Happy End nicht ausgeschlossen.









Bregenz - Belcanto bedeutet schöner Gesang und wird vor allem mit italienischen Opern in Verbindung gebracht. Die Bregenzer Festspiele zeigen in diesem Jahr, wie der schöne Operngesang auf Deutsch klingt: "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber soll ab der kommenden Woche die Zuschauer an die bekannte Seebühne im Bodensee locken. Das Stück wird nach Angaben der Veranstalter zum ersten Mal bei dem rund vierwöchigen Festival in Bregenz aufgeführt.