Auf der Schwenninger Möglingshöhe: So stimmungsvoll wird das Lichterfest

Die Aufregung im Hospiz Via Luce steigt und die Macher freuen sich auf das anstehende Lichterfest am Sonntag, 29. September, 14 Uhr, auf der Schwenninger Möglingshöhe. Es gibt ein vielfältiges Programm für die ganze Familie unter dem Motto „Blüte des Lebens“.

Zwar richtet das Team des stationären Hospiz Via Luce bereits zum achten Mal das große Lichterfest aus, doch die Nervosität und freudige Aufregung ist genauso groß wie beim ersten Mal, lacht Initiatorin und Hospiz-Chefin Maria Noce auf die Frage, ob alles für den großen Tag parat ist.

Hunderte Papierblüten wurden vom Team und zahlreichen Ehrenamtliche gebastelt, der Vorverkauf läuft und der Ablauf, diese bei Einsetzen der Dämmerung zu Wasser zu lassen, steht. Blüten können auch während des Lichterfests vor Ort für fünf Euro pro Stück gekauft werden. Der Erlös fließt dem gemeinnützigen Hospiz Via Luce zu, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Lesen Sie auch

Das kunterbunte Programm für die ganze Familie lasse keine Wünsche offen. Die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Michaela Morath, hat gemeinsam mit ihrem Team zahllose Ideen in die Tat umgesetzt und es konnten großartige Künstler zugunsten dieses Benefiz-Festes gewonnen werden.

Steine können beim Lichterfest gestaltet werden. Foto: Hospiz Via Luce

„Klausi Klücklich & Frohnella“ werden den ganzen Nachmittag über mit faszinierendem Programm die Besucher verzaubern und abends ihre stimmungsvoll illuminierte Seifenblasen-Show zum Besten geben.

„Manege frei“ heißt es für die Jüngsten, wenn Puppenspieler Christoph Frank seinen Zirkus Kunterbunt präsentiert und Kinderaugen zum Strahlen bringt. Apropos Kinder: Steine bemalen, eine Hüpfburg, Kinderschminken, Zuckerwatte und einiges mehr, bieten Spiel und Spaß für die jungen Gäste. Jeder Besucher kann außerdem buchstäblich am Rad drehen und sein Glück versuchen oder beim Blütendruck-Workshop kreativ werden.

Zahlreiche Besucher kommen jedes Jahr zum Lichterfest auf die Schwenninger Möglingshöhe. Foto: Hospiz Via Luce

Weil so viel Aktion hungrig macht, gibt’s natürlich beste Verpflegung bei Stefanie Schmids „Karlotte“, die für ihre handgemachten, gesunden Speisen aus dem schnieken Streetfood-Wagen längst über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Daneben wird auch Kaffee und Kuchen aufgetischt. Pommes und andere Schmankerl runden das Verpflegungsangebot ab.

Premieren-Konzert

Ein ganz besonderes Erlebnis wird nachmittags das Premieren-Konzert der Tote-Hosen-Coverband „Fast alles ohne Strom“ werden, denn mehr als 25 Musiker haben sich monatelang vorbereitet und spielen beim Lichterfest gleich zwei Mal auf der großen Bühne für die Besucher. Oberbürgermeister Jürgen Roth wird ein Grußwort sprechen.

„Zum Ersten, zum Zweiten, Zum …“ heißt es, wenn drei wertvolle Kunstwerke – zugunsten des Hospizes natürlich – unter den Hammer kommen. Die renommierten Kunstschaffenden Anke Ryba und Friedrich Hucke haben Bilder gestiftet und freuen sich bei einer besonderen Form einer Kunstauktion über möglichst hohe Erlöse für den guten Zweck.

Andacht ab 18 Uhr

Ab 18 Uhr geht es besinnlich zu, denn im Kirchenpavillon findet auch in diesem Jahr eine Andacht statt, die Adolf Schwab, Beauftragter für den Beerdigungsdienst der Seelsorgeeinheit „an der Eschach“, halten wird.

Zahlreiche Info-Stände

Auf dem Festgelände bieten Informationsstände Einblicke in die Hospizarbeit und auch Krankenpflege. „Den letzten Lebensabschnitt für Erkrankte so achtsam, würdevoll und selbstständig wie möglich zu gestalten, ist immer unser größtes Ziel“, betont Mechthild Wohnhaas-Ziegler, Pflegedienstleiterin des Hospiz Via Luce. Für Maria Noce steht der Leitspruch der Initiatorin der weltweiten Hospizarbeit, Cicyly Saunders, über all ihrem Tun: „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.“

Zum stimmungsvollen Festabschluss werden in Gedenken an verstorbene Angehörige und geliebte Menschen bei Einsetzen der Dunkelheit die Teelichter in den Papierlichterblüten entzündet, zu Wasser gelassen und schließlich bildet sich ein leuchtendes Blütenmeer auf dem See.

Ideengeberin und Ausrichterin Maria Noce und ihr gesamtes Team freuen sich auf zahlreiche Besucher zum Lichterfest und einen unvergesslichen Tag.