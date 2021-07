1 Hinweise zu dem Unfallflüchtigen werden unter Telefon 0741/47 70 entgegengenommen. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Ein Falschfahrer hat am Mittwoch nahe Rottweil einen Unfall gebaut und sich danach aus dem Staub gemacht.

Rottweil - Eine 35-Jährige fuhr am Nachmittag mit ihrem Kia auf der Rottweiler Ortsumfahrung hinter einem silbernen Seat Atea. An einem weiten Kreisverkehr in Richtung Autobahnzubringer bog der Seat-Fahrer erst ab, wendete dann aber plötzlich doch sein Fahrzeug.

Kia und Seat stießen zusammen. Danach fuhr der Seat in der Gegenrichtung weiter.

An dem Kia entstand mehr als 1000 Euro Sachschaden. Die Polizei ermittelt und sucht den Fahrer des Mini-Vans, der vermutlich die Ziffern "AG" in der Autonummer hat. Der Van ist vermutlich beschädigt.

Hinweise werden unter Telefon 0741/47 70 entgegengenommen.