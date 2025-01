Auf der „Caravan, Motor, Touristik“ Messe präsentieren zahlreiche Aussteller ihre Angebote rund um Reisen, Urlaub, Outdoor-Aktivitäten und Camping. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, sich über die neuesten Reisetrends, Destinationen und Freizeitfahrzeuge zu informieren.

Villingen-Schwenningen tritt erneut mit einem Stand unter dem Dach der Schwarzwald Tourismus GmbH auf. Der Messeauftritt der Stadt steht in diesem Jahr unter dem Motto „Lieblingsort VS“ und hebt sich durch neu gestaltete Illustrationen deutlich von anderen Ständen ab, heißt es in einer Pressemitteilung.

Tante Helga berichtet

Besucherinnen und Besucher erwarten spannende Einblicke in die touristischen Besonderheiten, kulturellen Schätze, Freizeitangebote, und „Tante Helga berichtet von ihrem Besuch in unserer Stadt“. Auch die neu aufgelegten Flyer mit den Top-Veranstaltungen 2025 und den Übernachtungsmöglichkeiten gibt es am Stand.

Stadtführer unterstützen die Mitarbeiter der WIR Villingen-Schwenningen GmbH indem sie Einblicke in ihre Führungen geben. So sind die beiden Stadtführerinnen Silke Eppinger und Martina Brinkmann als Altvillingerinnen mit dabei.

Fotobox ist Magnet

„Die Besucherinnen und Besucher sind von unserem Stand sehr angesprochen, allem voran von den neu gestalteten Postkarten, die Informationen zu touristischen Highlights geben. Die interaktive Fotobox ist ein echter Magnet und es entstehen dabei tolle Gespräche in denen wir die Vorzüge der Stadt präsentieren können“, so Silke Eppinger.

Eine große Frauengruppe habe sich schon angekündigt und besuche diese Woche Villingen-Schwenningen,heißt es weiter. Die letzten Infos für den Ausflug habe es von den Mitarbeitern der WIR VS am Messestand gegeben. „Das Team freut sich auf eine Vielzahl von Besucherinnen und Besucher und hofft, auch den einen oder anderen VSler am Stand in Halle 6, C50 begrüßen zu dürfen“, heißt es abschließend.