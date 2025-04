1 Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Lebensgefährlich verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der L 433 zwischen Unterdigisheim und Meßstetten.









Der 68-jährige Motorradfahrer war am Montag gegen 14.45 Uhr mit seiner KTM auf der L 433 in Richtung Meßstetten unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er nach Angaben der Polizei zunächst gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen.