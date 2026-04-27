Auf der Hauptversammlung: Schüttertäler Ringer haben sich neu aufgestellt

Beim RSV standen strukturelle Veränderungen im Fokus. Im Zuge einer umfangreichen Satzungsänderung wurde beschlossen, die Vorstandsstruktur neu aufzustellen.
Künftig ist es dem Verein möglich, mindestens drei und bis zu sechs Vorstände zu wählen. In diesem Jahr wurden vier Vorstände gewählt – ergänzend dazu 24 Beisitzer, die künftig verschiedene fest definierte Aufgaben übernehmen. Die Tätigkeiten wurden den Mitgliedern mittels Organigramm präsentiert. Dieses werde in Kürze veröffentlicht, kündigte Florian Brosamer an, der fortan als Vorstand für Sponsoring, Presse und Marketing zuständig ist.