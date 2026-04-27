Auf der Hauptversammlung: Schüttertäler Ringer haben sich neu aufgestellt

Beim RSV standen strukturelle Veränderungen im Fokus. Im Zuge einer umfangreichen Satzungsänderung wurde beschlossen, die Vorstandsstruktur neu aufzustellen.

Künftig ist es dem Verein möglich, mindestens drei und bis zu sechs Vorstände zu wählen. In diesem Jahr wurden vier Vorstände gewählt – ergänzend dazu 24 Beisitzer, die künftig verschiedene fest definierte Aufgaben übernehmen. Die Tätigkeiten wurden den Mitgliedern mittels Organigramm präsentiert. Dieses werde in Kürze veröffentlicht, kündigte Florian Brosamer an, der fortan als Vorstand für Sponsoring, Presse und Marketing zuständig ist.

Brosamer hatte vor rund eineinhalb Jahren angekündigt, nicht mehr als Vorsitzender fungieren zu wollen. Da niemand gefunden wurde, der einspringen wollte, wurde die Lösung erarbeitet, die Verantwortung auf mehrere Vorstände zu verteilen. Einstimmig in den Vorstand gewählt wurde Andrea Fehrenbacher für den Bereich Finanzen. Michael Kürz übernimmt den Sportbereich Ringen, Kerstin Rieger den Sportbereich Holzfällen.

Viel Engagement für die Dorfgemeinschaft

Brosamer ließ das Jahr Revue passieren – er sprach von einem spannenden Jahr im Ringen und im Holzfällersport. Er berichtete über zahlreiche sportliche Erfolge und präsentierte die Ergebnisse. Die erste Mannschaft belegte in der Regionalliga den neunten Platz. Trotz dieser Platzierung sicherte sich der Verein den Verbleib in der Liga, da sich die Konstellation durch Entscheidungen anderer Vereine veränderte. Diese Chance wolle man nutzen und in der kommenden Saison wieder angreifen, so Brosamer. Zwar musste der RSV einige Abgänge verkraften, gewann jedoch für die erste Mannschaft vier Neuzugänge und verpflichtete mit Viorel Ghita einen neuen Trainer.

Schriftführerin Franziska Rederich berichtete ausführlich über das Vereinsjahr und ließ die verschiedenen Wettkämpfe sowie das letztjährige Holzfällerfest mit Eurojack-Wettbewerb Revue passieren. Der RSV zeigte auch Engagement in der Dorfgemeinschaft und unterstützte unter anderem das 125-Jährige der Trachtenkapelle Schuttertal sowie die Feierlichkeiten zum 800-Jährigen Dörlinbachs.

Die Jugendarbeit kam ebenfalls nicht zu kurz, denn die Jugend freute sich über spannende Tage in einem Zeltlager im Regelsbach. Der RSV beteiligte sich erneut am Ferienprogramm der Gemeinde und organisierte ein erfolgreiches Schnuppertraining in der Turnhalle. Hier konnten von 20 teilnehmenden Kindern zehn für den Verein gewonnen werden. Beim Seelbacher Sonnwendlauf war der RSV ebenfalls präsent. Auch die Nikolausfeier war ein Highlight für die Jugend. Die Weihnachtsfeier der Erwachsenen wurde im Januar im Gasthaus Schutterblick nachgeholt.

Verein steht finanziellweiter stabil da

Für den entschuldigten Sportwart Dominik Fehrenbacher verlas Rederich ebenfalls den Jahresbericht und die neu gewählte Schriftführerin Leonie Edte verlas den Bericht Abteilung Holzfäller des entschuldigten ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Schuhmacher.

Andrea Fehrenbacher informierte derweil über die finanzielle Lage des Vereins. Dem Bericht zufolge steht der RSV, trotz eines erwirtschafteten Minus, weiterhin stabil da. Die Kassenprüfer Alexander Himmelsbach und Bernd Geppert, die ebenfalls wiedergewählt wurden, bestätigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Gemeinderat Pascal Ehret, Vertreter des entschuldigten Bürgermeisters Matthias Litterst, überbrachte Grüße und Glückwünsche der Gemeinde. Außerdem dankte er dem Verein für die Unterstützung beim 22-Jährigen der Narrenzunft Lurewiebli. Denis Schillinger von der Vereinsgemeinschaft gratulierte ebenfalls.

Ein jährliches Großereignis des Vereins wurde ebenfalls bereits angekündigt. Vom 1. bis 3. August läuft am Eichberg in Schuttertal wieder einmal das Schwarzwälder Holzfällerfest mit den Holzfällermeisterschaften sowie dem Eurojack-Finale.

Nach der Versammlung verweilten die Mitglieder noch im Bürgersaal der Pfarrscheune und ließen den Abend in gemütlicher Runde ausklingen. Das neue Organigramm gibt’s auf der Homepage www.rsv-schuttertal.de. Dem RSV Schuttertal gehören aktuell 110 aktive und 279 passive Mitglieder an.

Ehrungen

Neue Ehrenmitglieder sind Trudbert Moser und Anton Vögele. Rainer Himmelsbach und Michael Willmann wurden für 40 Jahre als passive Mitglieder geehrt, Felix Jenter, Christian Jenter, Raphael Schwendemann, Hermann Griesbaum, Dietmar Späth, Philipp Hansert, Markus Schoor und Christian Schwörer für 25 Jahre als passive Mitglieder. Eine Ehrung erhielten zudem Andreas Ruf (20 Jahre verantwortliche Tätigkeit) sowie Franziska Rederich und Melanie Ams (10 Jahre verantwortliche Tätigkeit).