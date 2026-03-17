Auf der Fernwärme-Baustelle: Unter dem Pflaster der Lahrer Straßen lauert so manche Überraschung

Alte Leitungen, eigentlich untaugliches Material und sogar Sandsteinblöcke: Beim Ausbau der Fernwärme in Lahr kommt so einiges zu Tage, was mitunter zu Verzögerungen führt.
Ein zwei Meter tiefer Graben klafft anstelle des Bürgersteigs in der Schillerstraße. Zur dort ansässigen Augenklinik gelangen deren Besucher über eine provisorische Brücke; am Dienstagmorgen gehen die Menschen dort ein und aus. Viele halten kurz an, um über die Absperrung in den Untergrund zu blicken. Sie sehen zahlreiche kleine und mittelgroße Leitungen und – ganz neu – zwei riesige schwarze Rohre.