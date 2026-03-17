Auf der Fernwärme-Baustelle: Unter dem Pflaster der Lahrer Straßen lauert so manche Überraschung

Alte Leitungen, eigentlich untaugliches Material und sogar Sandsteinblöcke: Beim Ausbau der Fernwärme in Lahr kommt so einiges zu Tage, was mitunter zu Verzögerungen führt.

Ein zwei Meter tiefer Graben klafft anstelle des Bürgersteigs in der Schillerstraße. Zur dort ansässigen Augenklinik gelangen deren Besucher über eine provisorische Brücke; am Dienstagmorgen gehen die Menschen dort ein und aus. Viele halten kurz an, um über die Absperrung in den Untergrund zu blicken. Sie sehen zahlreiche kleine und mittelgroße Leitungen und – ganz neu – zwei riesige schwarze Rohre.

Der Fernwärmeausbau geht in Lahr unübersehbar voran. Im Auftrag der Stadt Lahr und des Energieversorgers Badenova sind vier Arbeiter der Firma Kala-Erdbau aus Willstätt in der Schillerstraße am Werkeln. Zwei sind damit beschäftigt, das zuvor aufgerissene Pflaster wieder festzuklopfen, ein Dritter schüttet mit einem Bagger frisch angelieferte Erde in den Graben, ein Vierter koordiniert das. Ruckzuck landen so einige Kubikmeter Füllmaterial im Graben und bedecken die Rohre wieder.

Mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes will die Stadt ihrem Ziel der Klimaneutralität ein Stück näher kommen. 785 Meter lang ist der neue Abschnitt in der Schiller-, Lotzbeck- und Eichrodstraße, der von zwei Seiten her gebaut wird. Bis zu 500 Haushalte – und auch städtische Gebäude – werden dadurch mit Fernwärme versorgt. Seit November laufen die Arbeiten, die mit einigen Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer einhergehen. Beschwerden gibt es dennoch so gut wie keine, berichtet Marion Haid von der städtischen Pressestelle. „Es sind im Verhältnis weniger als bei anderen Baustellen in der Stadt.“ Das liege auch daran, dass auf der Homepage der Stadt umfassend über den Ausbau und dessen Auswirkungen informiert werde.

Anwohner werden schriftlich informiert

Bauleiter Christian Binnert berichtet, dass man zudem die Anwohner eine Woche bevor die Baustelle zu ihren Grundstücken wandert schriftlich in Kenntnis setzt. „Leider können wir die Anwohner nicht über die Baustelle führen“, bedauert er. Das gebe der Arbeitsschutz nicht her. Auch unsere Redaktion darf aus diesen Gründen nicht in den Graben klettern.

Die dicken mit Schutzstoff ummantelten Rohre tragen die Fernwärmeleitung in sich. Daneben liegen Wasser, Gas und Strom. Foto: Köhler

So erzählt Valentin Siegler von der Badenova von der Oberfläche, was sich unter dem Pflaster so abspielt. „Das blaue Rohr ist Wasser, das gelbe Erdgas“, erklärt er. Dazwischen liegen einige kleinere Rohre, mit Strom-, Internet oder Fernsehkabeln. Roland Richter, Abteilungleiter Tiefbau bei der Stadt, ergänzt: „Man trifft auf alte Leitungen, die in keinen Plänen verzeichnet sind.“ Stadt und Badenova hätten zwar mit den vorhandenen Informationen einen genauen Plan erarbeitet, wo die Fernwärmeleitungen verlegt werden können. Gewissheit, ob das so klappt, habe man jedoch erst, wenn die Straße aufgerissen wurde und sie in den Untergrund sehen können. Selbst eingezeichnete Leitungen, so Richter, könnten in der Realität um bis zu 50 Zentimeter versetzt liegen und so die Fernwärme blockieren. Unter Umständen muss daher umgeplant werden, was zu Verzögerungen führt. „Etwa ein bis zwei Wochen hinter dem Plan“ sei man aktuell.

Bauarbeiten dauern noch bis Herbst

Die Fernwärmeleitungen selbst liegen auf dem Grund des Grabens. Die Rohre sind 28 Zentimeter dick, bestehen aber zu einem Teil aus einem Kunststoffschutz. Die eigentlichen Rohre liegen aktuell noch lose auf den Leitungen und sind deutlich dünner. Auf Höhe der Augenklinik macht die Fernwärmetrasse einen sichtbaren Knick, verläuft nicht mehr in der Mitte der Straße, sondern unter dem Gehweg. Dort, wo die Rohre rechtwinklig abknicken, sind sie mit einer zusätzlichen Schutzschicht aus Schaumstoff ummantelt. Die ist laut Siegler nötig, da sich die Rohre immer ein wenig bewegen, wenn sie in Betrieb sind. Aufgrund der Wärme von bis zu 75 Grad dehnen sie sich aus und brauchen Spiel. Auf gerader Strecke sei dies kein Problem, in Kurven könne es jedoch heikel werden.

Mitarbeiter der Firma Kala-Erdbau schütten den Graben für den Ausbau des Fernwärmenetzes in der Schillerstraße wieder zu. Foto: Köhler

Siegler erzählt, dass das Aufbuddeln der Gräben schon zu einigen Überraschungen geführt hat. „Wir haben ganze Sandsteinblöcke gefunden“, erzählt er. Richter wiederum habe erstaunt festgestellt, mit welchen Materialien einst der Unterbau der Straßen entstand. „Die Menschen haben gefühlt alles hineingeschüttet. Aber es hat gehalten“. Heute kommt daher eine spezielle Kiesmischung zum Aufschütten zum Einsatz, die extern angeliefert wird.

Die Leitung in der Schillerstraße wird noch bis zum Abzweig Eichrodtstraße gebaut, wo sie mit der Leitung aus der anderen Baustelle verbunden wird. Im Herbst, schätzt Siegler, werde man den Ringschluss vollziehen können. Das hänge auch von der Witterung ab – und welche Überraschungen unter Tage sonst so entdeckt werden.

Infos im Internet

Wer Informationen zur Dauer des Ausbaus und den Sperrungen möchte, wird auf der Homepage der Stadt Lahr fündig. Dazu muss man auf der Startseite etwas nach unten scrollen und auf den Punkt „Ausbau des Fernwärmenetzes – Infos zu Sperrungen und Umleitungen“ klicken.