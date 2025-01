Auf der Bühne der Festhalle: So überzeugten die Laienschauspieler des Männergesangsvereins Schutterbund

Es war eine gelungene Kombination aus Tragödie und Komödie, die von den rund 30 Laiendarstellern, unter der Regie von Ludwig Griesbaum, mit großer Spielfreude auf die Bühne der Festhalle gebracht wurde. Auch die Kulissenbauer verdienen ein großes Lob, denn die schönen Bühnenbilder, wie das einer felsigen Gebirgsalm, einem Biergarten oder einem zünftig bayrischem Wirtshaus, wurden von Stefan Himmelsbach und Team mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Das Stück wurde dreimal gezeigt.

Im Mittelpunkt der bewegten Geschichte, die sich im kleinen bayrischen Dorf Aschau und den umliegenden Bergen ungefähr Anfang des 19. Jahrhunderts abspielt, steht zum einen die tragische Liebesgeschichte zwischen dem Holzknecht Bertl (Stefan Schwab) und der Wirtstocher Zenzl, genannt Wirtszenzl (Romy Lehmann). Zum anderen kommt Bertl durch unglückliche Umstände in den Verdacht, seinen Bruder Hans (Paul Himmelsbach) angeschossen zu haben. Wegen dieser vermeintlichen Tat wird ihm auch der brutale Raubmord an einem „reichen Herrn aus Hamburg“ in die Schuhe geschoben. Auf den wirklichen Täter, den Antiquar Stürzer (Andreas Singler) fällt derweil nicht der gerinste Verdacht. Und somit nimmt das Schicksal mit Geschwisterstreitigkeiten, Beziehungsschwierigkeiten, Lügen und Betrügereien seinen Lauf, was von den Akteuren lebhaft dargestellt wurde.

Als ein hinterhältiger Schuss aus der Pistole Stürzers fiel, gab es einen lauten Aufschrei im Publikum. Jedoch hatte das Theaterspiel an Dreikönig auch viele komödiantische Seiten, denn die Szenen mit dem „trottligen Hiasl“ (Martin Wölfle) und seiner „Herzallerliebsten“ Urschel (Tanja Schwab) verzauberten das Publikum mit ihrem rührend gespielten Techtelmechtel. Auch die gesangliche Einlage der beiden gefiel bestens und wurde mit großem Applaus belohnt.

Die beiden jungen „Sommerfrischlerinnen“ Anna (links, Lisa Himmelsbach) und Melanie (Marie Wishaupt) vergnügen sich heimlich mit den beiden Dorfburschen Michel (links, Roman Volk) und Toni (Marvin Meier). Foto: Axel Dach

Sehr gut umgesetzt war unter anderem auch die Szene auf der Alm mit der Brotnerstasl (Michaela Volk), Lisl (Carolin Kern), Katrin (Sophia Sester), Vroni (Juliana Zehnle), Urschel (Tanja Schwab), Wirtszenzl und Hiasl (Martin Wölfle). In vielen herrlichen Spielszenen überzeugte die gesamte Theatergruppe in Haupt- und Nebenrollen durchweg. Immer wieder gab es zur Freude des Publikums witzige Situationen, die für Szenenapplaus sorgten. Beim „Fensterln“ bei den zwei jungen „Sommerfrischlerinnen“ Anna und Melanie (Lisa Himmelsbach und Marie Wishaupt) ernteten die zwei Dorfburschen Michel und Toni (Roman Volk und Marvin Meier) einen besonders großen Applaus.

Hinter den Kulissen sorgten viele Sänger und Angehörige, die nicht auf der Bühne standen, für einen einwandfreien Ablauf. Für Licht und Ton zeigten sich Volker Schillinger und Valentin Mäntele verantwortlich. Jedenfalls erlebten die Zuschauer bei der traditionellen Theateraufführung des Vereins einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend und wurden zudem noch mit einem umfangreichen Getränkeangebot sowie kleinen Speisen verwöhnt.

Auch das Kuchen- und Tortenbuffet bei der Nachmittagsveranstaltung kam sehr gut an. Sebastian Singler vom Vorstandsteam bedankte sich zum Schluss der Veranstaltungen bei allen Mitwirkenden und Helfern.

Das Theaterspiel des Männergesangvereins Schutterbund hat eine mehr als 100 Jahre lange Tradition. Seit 25 Jahren führt MGV-Sänger Ludwig Griesbaum Regie und wurde am Sonntag hierfür vom Vorstandsteam gewürdigt. „Wirtszenzl von Aschau“ führte er bereits 2005 mit der Theatergruppe auf. Zuvor war Griesbaum selbst viele Jahre als Theaterspieler beim MGV aktiv und hat auch schon als Theaterspieler bei den Freilichtspielen in Seelbach mitgewirkt. Das erste Theaterstück unter seiner Regie war 2000 „Die Teufelsschenke“. Im Sommer 2024 wurde in Schuttertal das Freilichttheater „Wellenreiter“ von Gottfried Zurbrügg unter der Regie von Griesbaum erfolgreich aufgeführt.