Auf der A 81 bei VS: Audi prallt gegen Lkw und Nissan – 80.000 Euro Schaden

1 Zu einem Unfall mit hohem Schaden ist es am Donnerstagabend auf der A 81 bei Villingen-Schwenningen gekommen. (Symbolfoto) Foto: Robert Michael/dpa Auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen hat sich am Donnerstagabend ein Unfall ereignet.







Ein 56-jähriger Audi-Fahrer, der am Donnerstag gegen 21 Uhr auf der linken Fahrspur auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen unterwegs war, verringerte zu spät seine Geschwindigkeit. Vor ihm befand sich ein 53-jähriger Nissan-Fahrer ebenfalls auf der linken Spur, der gerade einen Sattelzug überholte. Laut Polizeiangaben konnte der Audi-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte seitlich gegen einen rechts befindlichen Sattelzug.