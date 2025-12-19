Auf der A 81 bei VS: Audi prallt gegen Lkw und Nissan – 80.000 Euro Schaden
Zu einem Unfall mit hohem Schaden ist es am Donnerstagabend auf der A 81 bei Villingen-Schwenningen gekommen. (Symbolfoto) Foto: Robert Michael/dpa

Auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen hat sich am Donnerstagabend ein Unfall ereignet.

Ein 56-jähriger Audi-Fahrer, der am Donnerstag gegen 21 Uhr auf der linken Fahrspur auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen unterwegs war, verringerte zu spät seine Geschwindigkeit. Vor ihm befand sich ein 53-jähriger Nissan-Fahrer ebenfalls auf der linken Spur, der gerade einen Sattelzug überholte. Laut Polizeiangaben konnte der Audi-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte seitlich gegen einen rechts befindlichen Sattelzug.

 

Den wies es dadurch nach rechts gegen die Leitplanke und anschließend in den Grünstreifen ab. Wie die Polizei mitteilt, stieß der Audi zudem auch gegen den Nissan, wodurch beide Wagen nach links gegen eine Betonschutzwand gerieten.

Auf der Fahrbahn und im Grünstreifen kamen die Fahrzeuge schließlich zum Stehen. Es wurde niemand verletzt, der Gesamtsachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 80.000 Euro.

Der Lastwagen und der Audi mussten abgeschleppt werden.

 