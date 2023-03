1 Die Polizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können. Foto: benjaminnolte - stock.adobe.com/Adobe Stock

Der unbekannter Fahrer eines Wohnmobils hat am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf der Autobahn 81 nahe der Anschlussstelle Villingen einen Unfall verursacht. Ein 40-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der A 81 von Stuttgart kommend in Richtung Singen und war gerade im Begriff, das weiße Wohnmobil zu überholen. In diesem Moment wechselte der Fahrer des Wohnmobils unversehens von der rechten auf die linke Fahrspur. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 40-Jährige seinen VW nach Angaben der Polizei stark abbremsen. Sein Auto geriet ins Schleudern und prallte an die Mittelleitplanke. Der Fahrer des Wohnmobils fuhr einfach weiter, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. An dem VW Golf entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil unter der Telefonnummer 0741 34879-0.