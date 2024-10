Auf den Spuren von „Kommissar Rex“: Die Ortsgruppe Kippenheim-Sulz zeigt, was ihre Schäferhunde alles können

Die Ortsgruppe Kippenheim-Sulz zeigt, was ihre Schäferhunde alles können

1 Der junge schwarze Schäferhund Uno hat einen Aggressor aufgefunden und gestellt. Er zeigt dies mit bellen an. Foto: Schillinger-Teschner

Mit der VHS-Außenstelle Kippenheim lernten Interessierte die Ortsgruppe Kippenheim-Sulz des Vereins für Deutsche Schäferhunde kennen. Auf dem Übungsplatz erledigten die Vierbeiner Aufgaben, die denen des tierischen Ermittlers in der Krimiserie ähnelten.









Die Ortsgruppen-Vorsitzende Katharina Weber gab den VHS-Teilnehmern zunächst einen Überblick über den Aufbau der Vereinsstruktur. Der Hauptverein, der 1899 am Rande einer Hundeausstellung gegründet wurde, gliedert sich zunächst in Landesgruppen und dann in Ortsgruppen auf. Die Ortsgruppe Kippenheim-Sulz wurde 1972 von 14 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen und zählt nunmehr 30 Mitglieder.