Auf den Spuren der Vergangenheit: Das gibt es am Sonntag beim Tag des Denkmals in Lahr zu entdecken

Wie wurden einst Leckereien gebacken? Was ist die Geschichte des Palais Wunderlich? Und wie haben früher die Römer gewohnt? Bei Führungen in Lahrs Kulturdenkmälern am Sonntag gibt es Antworten auf Fragen wie diese und noch mehr Informationen.

Zum Tag des Denkmals am Sonntag, 8. September, öffnen Lahrer Kulturdenkmäler ihre Türen. Interessierte können das Café „Süßes Löchle“, das Palais Wunderlich, das römische Streifenhaus und die Hammerschmiede in Reichenbach besuchen, kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an.

Süßes Löchle: Das in Baden-Württemberg einzigartige und denkmalgeschützte Café „Süßes Löchle“ wurde von den heutigen Inhabern Adelheid und Roland Wagner mit großem Engagement von Grund auf erneuert, stellt die Stadt das Café vor. Für die aufwendige und detailgetreue Sanierung des Art-déco-Cafés erhielten sie im Jahr 2020 den Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg. Die Ausstattung mit einem modernen Audioguide-System zur Geschichte des Cafés ließ das „Süße Löchle“ zum ersten musealen Café in Baden-Württemberg werden. Zum Tag des offenen Denkmals lädt Adelheid Wagner zu zwei Führungen durch das Café „Süßes Löchle“ ein. Der Rundgang führt durch den Verkaufsraum, die Gaststube, in die ehemaligen Privaträume der früheren Besitzerin Hildegard Seidl, den liebevoll eingerichteten Innenhof und in die historische Backstube. Die Führungen starten um 11 Uhr und um 15 Uhr im Café „Süßes Löchle“ in der Friedrichstraße 14. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt.

Lesen Sie auch

Palais Wunderlich: Auf dem rund 2000 Quadratmeter großen Grundstück des Palais Wunderlich befindet sich neben dem denkmalgeschützten, dreiflügeligen Ensemble eine schöne Gartenanlage, informiert die Stadt. Erbaut wurde das stattliche Anwesen von dem Kolonialwarenhändler und Spediteur Carl Ludwig Wunderlich in den Jahren 1798 und 1799. Alexander Hugenberg berichtet in drei Führungen über die Geschichte des Anwesens sowie über die behutsamen Renovierungen von Stuckelementen, Sandsteinmauern, Dielenböden und Holztüren. Der Rundgang führt durch die Ferienwohnungen weiter in das geschmackvoll sanierte Gartenhaus und hinunter in den Gewölbekeller. Die kostenfreien Führungen starten um 10 Uhr, 13 Uhr und um 16 Uhr im Palais Wunderlich, Kaiserstraße 62. Die Zahl der Teilnehmer ist ebenfalls begrenzt.

Römisches Streifenhaus: Auf der Römeranlage im Lahrer Bürgerpark befindet sich die originalgetreue Rekonstruktion eines römischen Streifenhauses. Dabei handelt es sich um den vorherrschenden Haustyp in der römischen Rheinprovinz, so die Stadt in der Ankündigung. Angeschlossen ist ein archäobotanischer Garten. Gabriele Bodri berichtet bei einer Führung über die Römeranlage aus archäologischer Sicht. Die Führung beginnt um 14:30 Uhr. Treffpunkt ist direkt an der Römeranlage im Mauerweg 9.

Hammerschmiede Reichenbach: Die Wurzeln der Hammerschmiede Reichenbach in der Schindelstraße 8/1 reichen zurück bis ins Jahr 1730. Die noch heute erhaltene Schmiede mit Hammerwerk und Wasserrad ist Zeuge traditioneller Handwerkskunst, mit der Werkzeuge, Geräte und Alltagsgegenstände geschaffen wurden. Heute beheimatet sie ein umfangreiches Museum für traditionelle Handwerksberufe und Alltagskultur, stellt die Stadt die Hammerschmiede vor. Der Schwarzwaldverein Reichenbach betreut die kulturgeschichtliche Denkmalstätte sowie das angeschlossene Bienenhaus. Er hat für den „Tag des offenen Denkmals“ von 11 bis 18 Uhr ein umfangreiches und familienfreundliches Tagesprogramm zusammengestellt – mit Vorführungen in der Schmiede, Führungen durch das Heimatmuseum, fachkundigen Imkern im Bienengarten sowie einer Holzwerkstatt, in der Kinder drechseln, sägen, hämmern und schnitzen können, lädt die Stadt Interessierte an. Ab 13 Uhr gibt es selbstgebackene Kuchen. Die Hammerschmiede ist per Fahrrad und zu Fuß über den Radwanderweg Lahr-Schuttertal gut zu erreichen. Parkplätze an der Geroldseckerhalle sind ausreichend vorhanden.

Anmeldungen

Die Teilnahme an allen Führungen ist kostenfrei, informiert die Stadt. Für die Führungen im Café „Süßes Löchle“ und im Palais Wunderlich ist eine Anmeldung bis Freitag, 6. September, 12 Uhr erforderlich – entweder per E-Mail an stadtmarketing@lahr.de oder vormittags auch unter Telefon 07821/9 10 01 28. Die Führungen in der Hammerschmiede und im römischen Streifenhaus können ohne Anmeldung besucht werden.