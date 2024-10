Der Vorstand des Kreisgeschichtsvereins Calw (KGV) befasste sich mit Dokumentationen zur Heimatgeschichte und dem Jahresprogramm 2025. Der Preis fürs neue Jahrbuch bleibt bei neun Euro. Vorgestellt wird der Band am Mittwoch, 6. November, in Schömberg.

Viel drehte sich bei der jüngsten Vorstandsitzung des KGV um die Dokumentation der heimischen Vergangenheit. In den Druck gegeben ist das zwölfte historische Jahrbuch 2024/25, das der gemeinnützige Verein herausgibt.

Am Mittwoch, 6. November ,ab 14 Uhr, wird es im Kurhaus in Schömberg vorgestellt. Eingeladen sind dazu neben den Autoren und Mitgliedern auch alle Interessierten. Kreisarchivar Kilian Spiethoff stellt den Inhalt vor, was wieder eine kurze Geschichtsstunde mit vielfältigen Themen zur Heimatgeschichte erwarten lässt.

Andere Buchprojekte, die vom KGV unterstützt werden, und das Jahresprogramm 2025 waren weitere Themen, die Vereinschef Tobias Roller zur Beratung der im Landratsamt zusammengetroffenen Runde auf der Tagesordnung hatte.

Ein Dutzend verschiedener Beiträge

Ein Dutzend verschiedener Beiträge enthält das neue, 192-seitige und bebilderte Jahrbuch des Vereins, das als Nachfolger der 30 Mal erschienenen Kreisjahrbücher des Landkreises Calw und ebenso der 22 gleichnamige Hefte umfassenden Serie des KGV erscheint.

Auf der Titelseite zieht im neuen Band das um 1900 entstandene Foto aus dem Sensenhammer in Neuenbürg die Blicke auf sich. Dies unterstreicht, dass sich der Herausgeber auch der Geschichte des Altkreises widmet, die sich in diesem Fall mit der Siedlungsgeschichte und Enzklösterles verbindet.

Aus verschiedenen Ecken des Kreises finden sich weitere Beiträge. So gibt es Abhandlungen um den Schömberger Pestsarg, die Sägemühlen in Höfen, das zerstörte Calw um 1635 oder „Leichen im Keller“ im Zusammenhang mit dem Umgang mit menschlichen Überresten im Museumsdepot der Stadt Nagold.

Den Versand der Bücher organisiert Vorstandsmitglied Alessandro Cece. Er freute sich, dass schon nahezu alle Buchhandlungen im Landkreis ihre Vorbestellungen für das neue „Einst & Heute“ aufgegeben haben. Auch einige Kreisgemeinden – alle Mitglied des über 360 Vereinsangehörige zählenden KGV – haben den Bestellschein bereits zurückgesandt. Sie verwenden die Bücher gerne als kleines Geschenk an die Gemeinderäte oder Jubilare.

Der Preis von neun Euro beim üblichen Nachlass für Wiederverkäufer und Vorbesteller kann auch dank der Förderung durch die Sparkasse Pforzheim Calw und des Landkreises Calw gehalten werden.

Arbeit über Nationalsozialismus im Landkreis

Mehr als ein Dutzend Autoren arbeiten an einem Werk mit dem Arbeitstitel: „Der (Alt)Landkreis Calw in der Zeit des Nationalsozialismus – Erinnerungsarbeit in 80 Jahren und Verantwortung heute“. Das Thema wird von den verschiedensten Seiten beleuchtet. Der KGV hat sich entschlossen, das unter der Regie von Schuldekan Thorsten Trautwein und Realschullehrer Gabriel Stängle entstehende Buch finanziell zu fördern. Erscheinen soll der dicke Band 2025 im Rahmen der „Papierblatt-Serie“.

Festgelegt wurde vom Vorstand das Jahresprogramm 2025. Wie zu allen Veranstaltungen, wo vor Ort die Heimatgeschichte erkundet wird, sind dazu auch Interessierte eingeladen, die nicht Vereinsmitglied sind.

Jahresprogramm ist festgelegt

Im Februar 2025 soll in Bad Wildbad im Kurpark-Restaurant wieder Mitgliederversammlung sein. Ein Besuch mit Führung steht am 13. April im KSK-Besucherzentrum an.

Nach Aichhalden und Simmersfeld soll es am 18. Mai gehen. Die Jahresfahrt – für Mitglieder im Beitrag eingeschlossen – ist am 15. Juni zum Biosphärenreservat und ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen sowie nach Bad Urach geplant. Enzklösterle und der Rombachhof sind Ziel am 20. Juli. Zudem wird vom KGV am 14. September auch wieder am bundesweiten Tag des offenen Denkmals ein Angebot erfolgen.

In das früher zum Kreis Calw gehörende Deckenpfronn soll es am 12. Oktober gehen, ehe im November wieder die Buchvorstellung ansteht.