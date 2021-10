2 Hartmut Brückner vor seiner Tour. Foto: Harter

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Hartmut Brückner ist mit Leib und Seele Schiltacher Flößer. Was liegt da näher, als in die Geschichte der Flößerei einzutauchen. So entstand die Idee eines Marsches an die Wutach – wie ihn einst Adolf Christoph Trautwein beschrieben hatte.















Link kopiert

Schiltach - In der Lebensbeschreibung von Adolf Christoph Trautwein (1818 – 1898) sind lange Märsche beschrieben. Von einem berichtet er so: "Da ich an Ostern 1833 aus der Schule entlassen wurde, durfte ich an Pfingsten meinen Vater und meine zwei Brüder, welche auf der Steinach flößten, besuchen, denn die Flößer von der Wutach haben einen Besuch in Schiltach bei den Ihrigen gemacht, mit welchen ich am Pfingstdienstag die Reise antrat und am gleichen Tage ins Wutachtal auf dem Badhof, welcher 14 Stunden von Schiltach entfernt ist, angekommen bin, aber ganz müde."