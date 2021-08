Europa-Park Bändchen-Regelung für Ungeimpfte nach Ärger vom Tisch

Die 3G-Regel in Baden-Württemberg macht seit Anfang der Woche Ungeimpften das Leben schwer. Im Europa-Park in Rust waren sie für einige Tage sogar für alle erkennbar – an der Farbe eines Bändchens am Handgelenk.