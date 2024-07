Auf dem Weg ins Technikmuseum Sinsheim: Früheres Marine-U-Boot passiert Brücke in Heidelberg

4 Das U-Boot U17 passiert auf seinem Weg nach Sinsheim eine Brücke in Heidelberg. Foto: dpa/Uwe Anspach

Das Manöver unter dem historischen Wahrzeichen hindurch galt als technisch anspruchsvoll: U17 hat auf einem Schwimmponton die Alte Brücke passiert. Das U-Boot ist noch bis Ende Juli unterwegs.









Das rund 350 Tonnen schwere U-Boot U17 hat auf seinem Weg in ein Museum in Sinsheim einen entscheidenden Punkt auf dem Neckar passiert: die Alte Brücke in Heidelberg. Da die Brücke zu niedrig für den Transport ist, musste das imposante Gefährt um 73 Grad zur Seite gekippt werden, wie die Organisatoren von den Technikmuseen Sinsheim Speyer im Vorfeld erklärt hatten. „Das ist eine Rundbogenbrücke. Der Kapitän muss also schon ganz genau fahren, damit er mittig durchfahren kann“, hatte Projektleiter Michael Einkörn gesagt. „Vorher müssen wir etwas Wasser aufnehmen als Ballast, damit wir noch etwas tiefer kommen.“