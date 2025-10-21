«Auf dem Weg der Genesung»: Entwarnung nach OP bei Frontmann der Kastelruther Spatzen

Erleichterung bei Fans der Kastelruther Spatzen: Frontmann Norbert Rier hat seine Herz-Operation gut überstanden. Der Musiker muss sich aber noch schonen – und seine Gruppe vorerst auf ihn verzichten.
Bozen - Die Sorge unter Fans der Kastelruther Spatzen war groß: Frontmann Norbert Rier musste sich erneut einer Herzoperation unterziehen. Die berühmten Volksmusiker aus Südtirol geben nun aber Entwarnung. Der 65-Jährige habe den Eingriff "sehr gut überstanden" und sei nun auf dem Weg der Genesung, schrieb die Musikgruppe in den sozialen Medien. Das Management bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Echtheit des Posts.