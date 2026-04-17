Auf dem Schulhof: Rund 110 Bürger beim Videodreh des Arbeitskreises Nahversorgung Dörlinbach

1 Mehr als 100 Dörlinbacher wollten Teil der Bewerbungsaktion sein. Foto: Axel Dach Hintergrund ist die Bewerbung für das Konzept „Tante Enso 24/7“, das künftig die Nahversorgung im Ort sichern soll.







Link kopiert



Zu Beginn schrieben Andrea Fehrenbacher und Julia Zehnle vom Arbeitskreis mit Straßenmalkreide die Worte „Tante Enso“ in großen Buchstaben auf den Schulhof. Rund 110 Bürger stellte sich auf die Buchstaben, so dass aus der Luft, aufgenommen mit einer Drohne, das Wort deutlich erkennbar war. Dabei jubelten die Teilnehmer in Richtung der Drohne. Auch Kinder waren dabei. Für eine weitere Aufnahme bildeten die Bürger lange Reihen und jubelten erneut. Einige hielten Schilder in die Höhe.