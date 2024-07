Auf dem Neuweiler Rathausplatz: So lief die Premiere des Naturpark-Markts

So lief die Premiere des Naturpark-Markts

1 Bürstenmacher Thomas Megerle zeigte sein Handwerk. Foto: Pfeiffer

An regionalen Köstlichkeiten und Produkten mangelte es beim ersten Naurpark-Markt in der Gemeinde nicht. Für die Verwaltung war das „ein gelungener Startschuss“, denn in zwei Jahren soll das Event wieder auf die Beine gestellt werden – womöglich mit noch mehr Programmpunkten.









Der Naturpark-Markt machte zum ersten Mal Halt in Neuweiler. Die idealen Wetterbedingungen machten das Event zu einem regelrechten Besuchermagnet. Erzeugern und Landwirten soll damit eine Wertschätzung entgegengebracht werden, da sie maßgeblich zum Erhalt der Kulturlandschaft beitragen, wie die Organisatorin der Naturpark-Märkte Friederike Stetter (Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord) erzählte. An 16 abwechslungsreichen Ständen gab’s eine große Auswahl an regionalen Köstlichkeiten und Produkten.